Lenín Moreno casi se libra de su estilo

Mezquino en titulares: así fue el informe a la Nación que el presidente Lenín Moreno presentó ayer en la Asamblea (que no es lo mismo que decir ante la Asamblea, la mayoría de cuyos integrantes no asistió). Un puñado de cifras positivas ya conocidas, una lista de logros de gobierno ya publicitados y un conjunto de anuncios más bien magro consumieron las tres partes del discurso. Entre estos últimos, el más celebrado y aplaudido por las cerca de dos mil personas que colmaron el hemiciclo legislativo y las barras altas fue la decisión de derogar el impuesto verde a los vehículos, al que calificó de “distorsionante” en tanto “grava al patrimonio, no a la contaminación”.

Una hora con veinte minutos duró el informe, que Moreno pronunció desde el estrado de la presidencia y con su gabinete de ministros y autoridades de control sentados a su izquierda. Lo precedió en el uso de la palabra César Litardo, el nuevo titular de la Asamblea, quien llegó con barra propia: sus partidarios de la provincia de Los Ríos que lo ovacionaron desde las barras altas. Ambos, a su turno, elogiaron como un síntoma de madurez política el acuerdo legislativo que condujo a la elección de Litardo y que, aseguran, garantizará la gobernabilidad del país. Litardo se detuvo largamente en exponer los términos del acuerdo y los pormenores de la agenda legislativa que este implica, es decir, ofreció las explicaciones que debía rendir la semana pasada, cuando asumió la Presidencia. Salvo que en ese momento el texto del acuerdo aún no estaba listo y no le había sido enviado desde Carondelet.

Actos como este, tan estrictamente apegados a las formalidades del protocolo, son por su naturaleza una suerte de puestas en escena del poder y constituyen oportunidades invalorables para entender algunas cosas. Ya es bastante significativo el hecho de que los informes de Lenín Moreno supriman la parafernalia de atributos que solían acompañar a los de su predecesor: los caballos enjaezados, el desfile motorizado, la entrada triunfal del mandatario a bordo de un vehículo militar, las ofrendas ciudadanas... Todas esas manifestaciones del culto estético hacia la propia imagen por las que Rafael Correa sentía debilidad y que, según el filósofo Walter Benjamin, son características de los gobiernos fascistas.