Moreno dispone retirar las funciones a la vicepresidenta

Una historia que se repite. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció ayer su decisión de retirar las funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, para que pueda defenderse de las acusaciones que pesan en su contra sobre el presunto cobro de diezmos a sus excolaboradores cuando se desempeñaba como asambleísta. Un anuncio similar lo efectuó cuando Jorge Glas ejercía la segunda magistratura del país y fue acusado de estar inmerso en la trama de corrupción de Odebrecht.

“He decidido liberar de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, para que pueda ejercer, sin interferencias de ningún tipo, su derecho a una legítima defensa. Por eso la libero de las funciones. Por la delicadeza de esas funciones las estoy encargando al secretario general, José Agusto Briones. Que el tiempo y los recursos siempre estén destinados a un solo objetivo: servir a los ecuatorianos, trabajando por el bien común”, declaró Moreno.

En horas de la mañana, Vicuña en su cuenta de Twitter anunciaba que había solicitado al presidente una licencia sin sueldo para sostener en la Fiscalía su defensa, por las investigaciones que se han iniciado en su contra.

“Con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado, considero señor presidente que en esta primera etapa, es mi responsabilidad y deber con el país solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre del presente año, a fin de que este proceso no afecte la gestión del Gobierno”, publicó Vicuña.

Moreno durante su alocución nunca dijo si aceptaba o no el pedido de licencia, sino que era una decisión que él había tomado. Al respecto la ministra del Interior, María Paula Romo, al ser consultada sobre si había algún pedido de Vicuña, respondió: “El presidente lo anunció en los términos que han escuchado”.

La denuncia en contra de la vicepresidenta surge de la declaración juramentada de Ángel Sagbay, exasesor de Vicuña en su primer período de asambleísta por Guayas por Alianza PAIS. Sagbay afirma que Vicuña le había pedido colaboraciones económicas para mantenerlo en el cargo. Los montos recaudados iban presuntamente a la agrupación Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), en la que milita Vicuña. El exfuncionario detalla que debía depositar mensualmente 300 dólares a la cuenta de Vicuña, como supuesta contribución para ABA, lo cual hizo desde el 1 de junio de 2011 hasta el 31 de mayo de 2012. En junio de 2012 recibió un ascenso, por lo que el monto también subió a $ 1.400 mensuales.

Vicuña, la semana pasada, en una entrevista radial reconoció los depósitos que eran para ABA, pero argumentó que fueron depositados en su cuenta personal porque la agrupación no estaba registrada en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Moreno hizo el anuncio durante la posesión de los nuevos ministros: José Agusto Briones como secretario general de la Administración; María Paula Romo, que a más de ministra del Interior estará encargada de la Secretaría de la Política; Milton Luna como ministro de Educación; Rosa Prado al Ministerio de Turismo; Marcelo Mata a la cartera de Ambiente; y Marlo Brito al frente del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Austeridad

Se anuncia eliminación de Senplades

Como parte del proceso de austeridad y eficiencia del Estado que lleva adelante el Gobierno, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que se ha decidido eliminar la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y la creación de la Secretaría General de la Administración Pública, que estará presidida por José Agusto Briones.

Además, decidió la fusión del Ministerio del Interior y la Secretaría de Gestión de la Política, que pasará a ser el nuevo Ministerio de Gobierno. Esta cartera de Estado estará a cargo de María Paula Romo, quien manejará a la Policía Nacional y asimismo será quien lleve adelante la gestión política del Gobierno.

El proceso de fusión llevará tres meses. Se espera la emisión del decreto ejecutivo.

Los cambios

José Agusto Briones, secretario general de la presidencia