Lenín Moreno dice que Julian Assange ha violado acuerdos de su asilo

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo el martes 2 de abril que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha violado repetidamente los términos acordados para su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, que prohíben mentir y acceder a cuentas o teléfonos privados.

Las declaraciones se producen en momentos en que el mandatario ha denunciado actos de vulneración a su intimidad, tras publicarse fotografías privadas en redes sociales de su vida familiar durante su estadía en Europa.

“Ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él y con su procuraduría jurídica”, dijo Moreno en una entrevista con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) en la ciudad de Guayaquil.

“No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y peor todavía hackear o meterse en cuentas o en teléfonos privados”, agregó.

Moreno advirtió además que según el acuerdo que alcanzó Ecuador con Assange para concederle el asilo en el 2012, no puede intervenir en la política de los países. Este punto llevó a la nación a restringirle el servicio de internet en la embajada.

Ecuador fijó el año pasado nuevas reglas para la permanencia de Assange en la pequeña sede diplomática que le obligan a pagar sus cuentas médicas, facturas y el cuidado de su mascota.

Las medidas llevaron a Assange a demandar al Estado ecuatoriano en cortes locales y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando una violación a sus derechos. Ambas acciones fueron rechazadas.

“Seguimos buscando la solución y a corto plazo, sin duda alguna, vamos a encontrar una solución porque tener más de seis años a una persona en una embajada (...) tampoco es digno de los derechos humanos”, explicó. “No somos un régimen autoritario, de prepotencia; defendemos la libertad y los derechos humanos”.

El abogado de Assange en Ecuador no estuvo disponible inmediatamente para comentarios.

El Gobierno presentó una denuncia formal ante el Relator Especial de Derechos a la Privacidad del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la filtración de correspondencia e información privada de Moreno y su familia.

“En la denuncia se informó (...) que como posibles autores y cómplices de los hechos delictivos estarían los personeros y operadores de los portales de internet que han pirateado los datos personales del primer mandatario, y organizaciones como WikiLeaks, que han difundido enlaces y contenidos a través de las redes sociales”, dijo el Gobierno en un comunicado.

Assange solicitó asilo a Ecuador para evadir acusaciones de abuso sexual en Suecia, donde la investigación fue desechada posteriormente. Sin embargo, tiene que enfrentar cargos en Londres por haber incumplido las condiciones de una fianza.