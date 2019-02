El Gobierno inicia el año con el mayor gasto desde 2015

Los egresos no disminuyen. Al menos no en el papel. El Gobierno del presidente Lenín Moreno, según el informe de Ejecución Presupuestaria, gastó más de 1.826 millones de dólares solo en el mes de enero. El monto significa el primer mes del año más costoso que ha tenido el país desde 2015.

Eso significa que de 2016 a 2018 el Gobierno gastó cantidades menores en el primer mes. El año pasado, por ejemplo, la administración de Lenín Moreno usó 1.669 millones de dólares, es decir 157 millones menos que en este año.

Según el Ministerio de Finanzas, ese mayor gasto registrado no implica que el Ejecutivo esté gastando más dinero. La razón del aumento es que, según explicó la cartera de Estado, ahora se publican todas las cifras de manera “transparente”.

Tal como publicó EXPRESO en enero, Finanzas asegura que durante el régimen del expresidente Rafael Correa se ocultó el gasto en importación de derivados de crudo. Eso se transparentó desde finales del año pasado y ahora se publica como parte de los gastos por bienes y servicios de consumo. Es decir que en la actual administración se colocó a la compra de derivados dentro del rubro que contabiliza, entre otras cosas, los pagos por papelería de las entidades públicas.

En números, en enero del año pasado se usaron 335 millones de dólares para bienes de consumo. Y este año la cifra fue de 557 millones de dólares.

No fue la única cantidad con variaciones. El Gobierno gasta menos en construcciones. En este año, por ejemplo, aún no se desembolsan recursos para obras públicas. En enero de 2018, en cambio, ya se habían destinado más de nueve millones de dólares para ese fin. En enero de 2017, último año de Correa en el poder, se utilizaron también nueve millones de dólares para obras públicas.

Lo dicho se comprueba con el gasto registrado por el Servicio de Contratación de Obras Públicas. Según reportó este Diario, el presupuesto ejecutado de esa institución muestra una caída de 358,9 millones de dólares entre 2017 y 2018.

Que el gasto de Moreno sea mayor en este año evidencia, además, que las políticas de austeridad no terminan de despegar. Desafortunadamente, no es posible verificar qué entidades están ahorrando y cuáles mantienen o elevaron sus gastos. Esto porque las entidades del Ejecutivo no cumplen con la orden del primer mandatario de publicar en sus portales webs los resultados semestrales de optimización del gasto.

Hasta el fin de semana, pocas entidades presentaron sus informes obligatorios. Casi dos meses después del fin del segundo semestre de 2018, solo la Presidencia de la República, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar), el Servicio Nacional de Aduana (Senae) y Rentas Internas (SRI) tenían reportes con reducciones de gastos.

Ningún ministerio o secretaría pública, como informó EXPRESO ayer, presentó documentos que den cuenta de la reducción de gastos en personal, movilizaciones, uso de teléfono, entre otros rubros.

Decreto 135

Menos gasto en Rentas y la Aduana

Las entidades de servicio del Ejecutivo cumplen más que los ministerios en términos del Decreto Ejecutivo 135. En ese texto el presidente Moreno ordenó medidas de austeridad y exigió que se informe de los avances. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) presentaron la documentación a tiempo y exhiben reducciones, por ejemplo, en los pagos para viajes al exterior y en el pago de horas extras a los trabajadores.