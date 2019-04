Una cita de cariños mutuos

En el Palacio de Carondelet hubo alfombra roja para recibir ayer a los más de 200 alcaldes electos el pasado 24 de marzo. Hubo también mesas llenas de bocaditos: tostados, chifles, camarones... Con esa bienvenida, cómo no se va a dejar querer el presidente Lenín Moreno. “¡Esta casa no solamente es suya, sino también de aquellos a quienes ustedes representan!”, les aseguró a sus invitados en el Salón de Banquetes, en Quito.

No solo eso. Se comprometió a trabajar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados e hizo un llamado para emprender una cruzada para orientar su gestión hacia ampliar la cobertura de programas sociales y servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Lo que tanta falta les hace a Esmeraldas y a otras provincias.

“Son ustedes los mensajeros adecuados de esos anhelos de la ciudadanía”, continuó ensalzándoles Moreno en este primer diálogo -no el último, afirmó- con las autoridades, cuya posesión será en mayo próximo. Y por si aún quedaba alguna duda de su relación con ellos dijo: “Siempre ha sido buena, respetuosa, entre amigos... No hemos peleado con nadie”. Y no quiere hacerlo.

Quizás sea una estrategia para, a sabiendas de que ha perdido peso dentro de la Asamblea Nacional y con los GAD en estas últimas elecciones, buscar aliados en todo el país. Y María Paula Romo, ministra del Interior, lo sabe. Por eso dijo que era necesaria la colaboración de los municipios en temas de seguridad, prevención, microtráfico. Y más.

De los más de 200 asistentes, solo cinco tuvieron la oportunidad de hablar frente a las cámaras. Ricardo Ramírez, alcalde de Francisco de Orellana; Sonia Palacios, de Baba; Agustín Intriago, de Manta; Pedro Palacios, de Cuenca; y Jorge Yunda, de Quito. En ese orden. Coinciden en que hay vientos de cambio; en que es positivo el trabajo de la mano de la Presidencia. “Un Gobierno de todos”, dicen. Y, además, hablan de las necesidades de los cantones a los que representan.

Moreno, en cambio, refiere que para proyectos locales, mediante el Banco de Desarrollo, se han entregado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados más de 630 millones para obras urgentes. Y que hubo que tomar decisiones de austeridad para no comprometer el futuro de la ciudadanía debido al “despilfarro en el Gobierno anterior”. Y otras frases de Von Humboldt y Serrat.

Al final, la foto oficial con los alcaldes de las 24 provincias en el Salón Amarillo. Yunda ya se había ido. Con los demás, besos y abrazos. Risas y conversaciones al oído. Hasta el mediodía cuando se quedaron para disfrutar de los bocaditos.

La esperaban

La ausencia de Cynthia Viteri

La alcaldesa electa de Guayaquil, Cynthia Viteri, estaba invitada al diálogo con el presidente de la República. Sin embargo, no asistió. En su cuenta de Twitter escribió: “Dejo saber al presidente Lenín Moreno mi predisposición en mantener una reunión en su próxima visita a Guayaquil y así conversar sobre los nuevos proyectos para nuestra ciudad ¡Seguiremos dispuestos al diálogo y cooperación por el progreso de todos!”. Además, celebró esta iniciativa.