Lenín Moreno reitera respaldo a Guaidó y llama a evitar la violencia

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se pronunció con respecto a la situación que atraviesa Venezuela por el levantamiento civil-militar ocurrido este martes 30 de abril de 2019. El primer mandatario fue claro al mostrar el respaldo al presidente interino Juan Guaidó.

“He seguido con preocupación los hechos registrados hoy en Venezuela. Reiteramos, como lo anunció el canciller @ValenciaJoseEc (José Valencia), nuestro respaldo al presidente @jguaido (Juan Guaidó) y el llamado a evitar todo tipo de violencia”, manifestó mediante su cuenta de Twitter. El mandatario también señaló que “urge concertar una pronta transición en Venezuela que lleve a elecciones generales a la brevedad posible, y garantizar los DDHH de todos. Quienes no estén a la altura de las circunstancias serán responsables ante su pueblo y la Ley internacional”.

Las declaraciones del presidente apoyan la postura presentada por el Valencia en horas de la mañana, donde señaló que “auguramos una salida de transición, en paz y sin derramamiento de sangre(...)”.

Guaidó convoca a sus seguidores

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, llamó a “toda Venezuela a las calles” para continuar este miércoles 1 de mayo de 2019 la que denomina la “Operación Libertad”, con la que espera que abandone el poder el gobernante Nicolás Maduro, a quien no se refirió de forma directa.

“Maduro no tiene respaldo ni respeto de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones”, dijo Guaidó en un video publicado en sus redes sociales.

“Tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela, hoy Maduro no tiene el respaldo de la Fuerza Armada, es un día histórico para el país”, añadió.

Guaidó pidió la madrugada de este martes a los venezolanos manifestarse para lograr el “cese de la usurpación” que, considera, hace Maduro de la Presidencia.

En ese mismo llamamiento, en el que apareció rodeado de una veintena de militares que dieron la espalda a Maduro y el dirigente opositor Leopoldo López, que burló el arresto domiciliario, exhortó a la Fuerza Armada a sumarse a su movimiento.

Esta noche, ha dicho que reconocerá “el esfuerzo y sacrificio” de los militares que le ayuden a desalojar a Maduro del poder, que ejerce desde 2013.

“Podemos lograr el cambio en Venezuela, mi agradecimiento a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado a la Fuerza Armada a seguir avanzando en la Operación Libertad”, insistió.

Venezuela atraviesa un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países.

En paralelo, la nación sufre la peor crisis económica de su historia, lo que genera cada día protestas para denunciar la severa escasez de alimentos y medicinas y la pésima prestación de los servicios públicos (EFE).