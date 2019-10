Moreno: “Habrá mecanismo para paliar el efecto, pero no me pidan que restablezca el subsidio”

El presidente Lenín Moreno abre una puerta. En una declaración de prensa este 4 de octubre de 2019, en la sala de crisis del ECU 911 de Samborondón, dijo que está dispuesto a buscar mecanismos para paliar el efecto de la eliminación del subsidio de las gasolinas extra y diesel, pero no van a deponer su decisión de suprimir el subsidio. “Estamos dispuestos a hacerlo, pero de ninguna manera voy a cambiar la medida. Se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería y de aquí en adelante vamos a construir el Ecuador que todos anhelamos”, dijo el primer mandatario.

Moreno empezó su declaración respondiendo a los comentarios de los políticos Jaime Nebot y Guillermo Lasso sobre sus medidas económicas. “Estimados amigos, en lo que diferimos es en el tiempo, nada más. Ellos (Nebot y Lasso) van a ser en algún momento presidentes. No sé en cuánto tiempo pero lo van a ser y me alegro. En el momento que tomen las riendas de un país que lo dejamos reinstitucionalizado, reestructurado y eliminadas las aberraciones económicas podrán aplicar esos maravillosos planes que tienen. Pero mientras tanto hay que cambiar el país. Por eso es que jamás hemos pensado en el posibilidad de, por hacer promoción política, dejar un país como el que nos dejaron a nosotros”.

Moreno dijo estar abierto al diálogo, siempre que no le pidan deponer su decisión de eliminar el subsidio, ni tampoco bajo otra condición. “No me pidan que dialogue con los contrabandistas. Con quienes se han enriquecido indebidamente no voy a dialogar, ni con aquellas personas que violen la Constitución y violan el derecho que tienen todas las personas a ser respetados en su integridad física y actividad económica”.

Según el presidente, 60 mil millones de dólares ha perdido el país por el pago de subsidios en estos últimos años. Los recursos que ahorra el Estado por esta decisión serán destinados a atender temas de seguridad, educación y salud. “Queremos entregar un gobierno encaminado”.