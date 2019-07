Moreno ‘guiña el ojo’ al futuro de Nebot

“Es una cifra que supera en mucho nuestra capacidad económica y un Gobierno responsable no puede ni debe cerrar los ojos a los desafíos que esto supone para el país en términos presupuestarios, de servicios públicos y convivencia y seguridad”.

Delegación. El Gobierno Nacional estuvo representado en la mesa directiva por el presidente Lenín Moreno (d), el vicepresidente Otto Sonnenholzner (c) y el ministro Aurelio Hidalgo.

En este mismo documento, se regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de los venezolanos que ya se encuentran en el país pero que cumplan con un requisito: no haber violado las leyes.

La banca pública también ha puesto sus recursos para la ciudad dijo el presidente. Entre BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional (CFN) habrían inyectado a la economía de la ciudad unos $ 350 millones que fueron entregados a emprendimientos y unos 3.800 negocios en el Puerto Principal en los últimos meses.

El presidente Moreno dijo que no se irá tranquilo y que no entiende cómo no existe una carretera de primer orden entre Quito y Guayaquil que son las capitales política y económica, respectivamente. “Hay que hacerla de varias vías y varios servicios”, adelantó el presidente sin dar mayores detalles sobre su propuesta.

Todas esas propuestas, aseguró Moreno, no se podrán concretar si no existe unidad entre los líderes de cada localidad, dejando de lado las banderas políticas.