El morenismo aún no firma el divorcio con el correísmo

Divorciados, pero en la misma cama. El correísmo y parte del morenismo aún mantienen un estrecho vínculo que salió a relucir en la votación por la censura de la exministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, quien estuvo a escasos 4 votos de ser censurada (87 favorables de 91 necesarios).

Catorce legisladores oficialistas que integran la nueva mayoría parlamentaria y que votaron el pasado 14 de mayo a favor de César Litardo como titular del Legislativo, ahora rompieron filas. Dos votaron en contra, cinco se abstuvieron y siete no asistieron a la sesión o por lo menos a la votación.

Una de ellas fue la legisladora Ximena Peña, quien justificó su voto de abstención argumentando que el rol de fiscalización no fue parte del acuerdo con la bancada de CREO, el Bloque de Integración Nacional y el Bloque de Acción Democrática Independiente. “El acuerdo para garantizar la mayoría en la Asamblea se dio en grandes ejes como la gobernabilidad, el respeto a la democracia, el aspecto económico para mejorar la vida de los ecuatorianos. El rol de fiscalización no es parte del acuerdo”, justificó.

Su copartidaria, la legisladora Marcia Arregui, precisó a EXPRESO que sí asistió a la sesión, pero tuvo que ausentarse antes de la votación por problemas de salud. Prefirió no develar si hubiera votado a favor de la censura, en contra o abstención porque “no estuve hasta el final de la sesión”, justificó. No obstante, de lo que pudo presenciar del proceso del pasado martes esta es su apreciación: “La interpelación de la proponente, Cristina Reyes, no estuvo encuadrada en un juicio político a la altura de una Asamblea. La defensa de María Fernanda (Espinosa) no me pareció mal. Tenemos un lineamiento y si hubiese estado ahí hubiera votado a mi criterio”.

Para la asambleísta Silvia Salgado, quien votó en contra de la censura, la excanciller Espinosa logró desvirtuar las acusaciones en su contra como la naturalización de Julian Assange, el tratamiento del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio y la situación de los ecuatorianos residentes en Venezuela.

El bloque de CREO, a través de un comunicado, consideró que la votación fue una prueba de la “complicidad” entre la bancada oficialista y el correísmo “por parte de quienes dicen luchar en contra de la corrupción y el incumplimiento de funciones de la excanciller”.

Los protagonistas