Moreno: “Nunca me preocupé del tema económico”

El presidente Lenín Moreno hizo un mea culpa. Dijo que existían sospechas de actos de corrupción del anterior Gobierno cuando era candidato y que fueron confirmados cuando llegó a la Presidencia. “Trabajé en el gobierno anterior, sí, y no me arrepiento de lo que hice... Nunca me preocupé del tema económico (cuando estuvo en el Gobierno anterior)”, explicó.

El mandatario negó tener participación en empresas offshore, no así su hermano, y precisó que él no tiene impedimento porque no es funcionario público. “Jamás me enteré que se había creado esta empresa offshore... ¿Creen que en una offshore le iba a poner el nombre de mis hijas?”, se preguntó el presidente quien arremetió contra el asambleísta Ronny Aleaga, quien lidera esta y otras acusaciones. “Es la trama típica tratando de lanzar la piedra para que miren a otro lado”, añadió.

Además, despejó cualquier duda sobre su estado de salud al asegurar que no siente dolencia alguna, en respuesta a las afirmaciones que inició el expresidente Rafael Correa en las redes sociales, en las que incluso manifestó que Moreno debía renunciar. “Si el expresidente conoce de alguna enfermedad mía que me diga”, replicó el primer mandatario en una entrevista con periodistas radiales de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.

El mandatario habló de temas sociales, económicos y políticos. Moreno fustigó la filtración de fotos de él y su familia en la intimidad de su hogar, cuando cumplía una misión en Ginebra. Dijo que el expresidente Correa conoció ese departamento y que no era lujoso como se comenta. “Eso de lujo es mentira. Tuve la oportunidad de traer un vehículo a Ecuador y no lo hice, por delicadeza”, respondió.

Trató otros temas como la estadía de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, así como el crédito del Fondo Monetario Internacional y el cumplimiento de las soluciones habitacionales prometidas.