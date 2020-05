No se habían anunciado protestas; pero esta vez, un cerco metálico similar al que utiliza la Policía para impedir aglomeraciones, fue parte de las medidas de bioseguridad que implementó la Corte Provincial de Justicia del Guayas (CPJG) para reabrir, parcialmente sus puertas, tras permanecer cerca de dos meses cerrada por la emergencia sanitaria, que suspendió la mayoría de actividades en el país, ante un contagio masivo del coronavirus.

Un reinicio de actividades que se dio, desde ayer, en varios sectores formales e informales como el comercio en la bahía, donde los vendedores ambulantes coparon las veredas de la calle Chimborazo, a pesar de que se mantiene el semáforo en rojo hasta el 24 de mayo.

Francisco Jácome, director provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) del Guayas, explicó que en coordinación con el presidente de la CPJG han establecido un protocolo de seguridad para la reapertura de las actividades que, por ahora, serán de manera restringida. “Hemos tratado de colocar una señalética en la cual las personas de manera distanciada se van a ubicar para poder pasar al edificio por una sola puerta, más o menos de dos metros y medio, en la puerta están tomando la temperatura, están desinfectando su calzado, directamente se dirigen a las sillas para luego ir a las ventanillas que están con una lona de vinil para que no exista un contacto directo con los usuarios”, detalló el funcionario.

Por lo pronto, se habilitaron seis ventanillas: dos de la materia Penal, dos Civil, una de Niñez y una Laboral. Los escritos que comenzaron a receptarse son de causas que están en trámite y que corresponden a la Corte Provincial, es decir, de las Salas Especializadas.

A pesar del tiempo que se tomó la suspensión de actividades (desde el pasado 17 de marzo ) no se produjeron aglomeraciones de usuarios, en el primer día de la reapertura (ayer); lo que fue, además, coordinado con la Policía Nacional para el ingreso al edificio y difusión a la ciudadanía.

Al ingreso a la Corte, los usuarios pasan los filtros de sanidad. CHRISTIAN VASCONEZ/EXPRESO

Se estimaba la presentación de unos 100 a 200 escritos hasta antes del toque de queda que aún rige a escala nacional (de 05:00 a 14:00). Normalmente, la Corte de Guayaquil recibe a diario alrededor de 500 a 600 escritos.

Entre quienes acudieron a la Corte se observó a usuarios de la tercera edad.

“Se ha dicho a la ciudadanía que los grupos vulnerables... se queden en sus casas. Las personas mayores de 60 años o que tengan algún tipo de vulnerabilidad no pueden dirigirse a las unidades judiciales... sin embargo, si vienen a dejar un escrito porque no tienen otra persona que los ayude se les permite el ingreso, igual las medidas de bioseguridad son las mismas (...) ingresan el escrito y salen de la Corte. El usuario no debe demorar mucho adentro”, enfatizó Jácome.

El abogado Lauro González considera que la Judicatura debe aclarar qué tipo de escritos se presentan. “Recién anoche (domingo) nos manifiestan que podemos venir a presentar en ventanilla físicamente, cuando pasaban en otras provincias con previa cita; en segundo lugar dice el comunicado que era para todos los juicios que están en trámite, que también incluirían los de primera instancia (juzgados y tribunales), pero solo son los de Salas y eso provoca que la gente venga por gusto...”.

“Esto es un perjuicio para los detenidos, se ha pasado tiempo, se ha vencido la instrucción fiscal de flagrancia y no se sabe a qué juez le ha tocado la causa”, expresó el abogado Benigno Cruz de un caso que lleva. Añadió que hoy tiene una audiencia en la Corte Provincial y que, a pesar de estar formalmente señalada, el problema es que no sabe si la harán por videoconferencia.

El director provincial del CJ señaló que, dependiendo del comportamiento de la ciudadanía y de la realidad que va cambiando en el país, se reabrirán las demás unidades judiciales. Algo que lo decidirá el CJ. Pero para cada una se tomarán protocolos internos porque no todas tienen la misma infraestructura, explicó Jácome.

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) también reabrió la atención a los usuarios, pero con la modalidad de previa cita para las oficinas de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular, situadas en la avenida Narcisa de Jesús, en Guayaquil.

Usuarios llegaron hasta el Centro de Matriculación Vehicular situado en la avenida Narcisa de Jesús. CHRISTIAN VASCONEZ/EXPRESO

Con documentos en mano, Johana Rodríguez estaba en una fila de espera de tres personas. Iba por un trámite que, según contó, le ayudaría a retirar su vehículo retenido en uno de los Centros de Retención Vehicular (CRV). “Tengo ya todos los documentos en orden, registré todo lo que debía registrar por línea y me dijeron que venga hasta aquí ”, comentó.

Hace siete días su auto fue retenido en un operativo por falta de logotipo de la empresa donde labora y se enteró que, desde ayer, podía hacer algunos trámites, por lo que no perdió el tiempo para intentar recuperar su auto.

Andrés Roche, gerente general de la ATM, explicó que la reapertura de estas oficinas es parte de la planificación del inicio de la reactivación de la ciudad, algo ya dialogado y acordado en la mesa técnica del Comité de Operaciones Emergentes (COE) de Guayaquil que, a diferencia de las notarías o de las cortes, lo deciden las autoridades locales.

En un comunicado oficial, la ATM indicó que en ese punto se reinicia la atención a la ciudadanía, pero solo para los servicios de: transferencia de dominio, obtención del Certificado Único Vehicular (CUV), duplicado de matrícula, bloqueo y desbloqueo vehicular y matrícula por primera vez . Para acceder a esos servicios, los usuarios deberán registrar sus datos en el portal institucional, hacer el pago del trámite por canales virtuales y obtener un turno. Una vez agendada la cita, sola una persona deberá acercarse a las oficinas (con mascarillas y otras medidas de bioseguridad de manera obligatoria), de 08:00 a 13:00, antes del toque de queda.

Conoce los 5 servicios de registro vehicular que se reanudarán de manera virtual desde este lunes 11 de mayo. Les dejamos todos los pasos para realizar estos trámites.⁣ 1/2 pic.twitter.com/RlZiyH5jCD — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) May 11, 2020

Notarías de Guayaquil

Iguales medidas de bioseguridad tomaron las notarías de Guayaquil que, en general, también retomaron sus actividades en medio de una aparente baja de contagio del COVID-19.

Dotado de un equipo de protección personal, el abogado Nelson Carrión, notario 19 de Guayaquil, reiniciaba la labor fuera de su despacho.

“Voy al domicilio de una persona vulnerable”, manifestó mientras salía de su oficina desde el centro de la ciudad. Una atención que asegura reinicia con todas las medidas de seguridad que incluyó una desinfección total de la Notaría antes de la reapertura al público, que será solo para la entrega de documentación y firma. “Si el trámite es muy extenso le damos una cita para el siguiente día o el momento que puedan venir las partes cuando se trata de muchas personas”, mencionó.

El funcionario estimó que acudirían unos veinte usuarios, aunque el pasado viernes solo seis personas hicieron cita por la Internet, incluyendo la persona vulnerable, cuyo trámite supone un costo adicional rebajado que es marcado por el sistema judicial, explicó el funcionario.

Jéssica Mora acudió temprano a esa notaría para tramitar una declaración juramentada por un familiar que está detenido, desde hace once años.

Desde el año pasado realizaba el trámite para acceder a ese beneficio, pero ante la pandemia tuvo que suspender el pedido.

“Para su salida se tiene que hacer una declaración juramentada que esté notarizada, para certificar que él va a estar en el domicilio, solo saldrá a firmar cada mes”, explicó la mujer.

Sus ojos reflejaban no solo la angustia por el trámite penitenciario para traer a su familiar desde Cuenca a Guayaquil, sino por las medidas que debía tomar para evitar un contagio del virus.