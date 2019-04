Julian Assange, un problema de Estado

Julian Assange es el nombre que vuelve a colocar a Ecuador en el ojo del mundo casi siete años después. El fundador de WikiLeaks y ahora exasilado del país, que ingresó a la embajada ecuatoriana de Londres en junio de 2012, está lejos de dejar de lado la etiqueta de ‘problema’ para el Gobierno Nacional. Su salida (sorpresiva, para unos; anunciada, para otros) deja una estela de secuelas y de nudos que mantendrán al país, al interior y al exterior, todavía bajo el ojo del huracán.

La imagen de Ecuador ante el mundo, la entrega de la nacionalidad ecuatoriana, una posible extradición a Estados Unidos, la denuncia de un proceso de desestabilización interna cuya punta de lanza, ante los ojos del oficialismo, son los INA Papers, tienen o podrían tener la marca del hacker australiano ahora detenido por la justicia del Reino Unido.

Expertos en Derecho Internacional y ex altos funcionarios de la Cancillería consultados por EXPRESO concuerdan en que la decisión del presidente Lenín Moreno fue acertada y, como toda decisión tiene una consecuencia, creen que no será fácil librarse, por lo menos en el corto plazo, de la sombra de Assange. “Probablemente veremos en los días por venir algunas revelaciones interesantes y dañinas y no solo para Ecuador”, advirtió Andrea Balda, máster en Dinámicas de Cooperación, Conflicto y Negociación en Relaciones Internacionales y catedrática de la Universidad Casa Grande.

El excanciller y diplomático de carrera Patricio Zuquilanda también considera que la figura del hacker continuará permeando negativamente a la nación. “La política ecuatoriana se tranquilizará una vez que este individuo deje de hablar con respecto a Ecuador”.

La versión oficial argumenta nueve razones por las que fue revocado el asilo a Assange, según detalló el canciller José Valencia ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional. La decisión es solo el primer paso para intentar remediar los efectos de Assange en el país y esperar las secuelas que aún no se perciben. EXPRESO enumera algunos de estos problemas que el hacker australiano arrastra y arrastrará sobre Ecuador.

La imagen del país

1.Si sobre algo tuvo impacto Julian Assange fue en la imagen del país. Decir que la decisión de concederle el asilo y ahora retirarlo produjo un rédito positivo o negativo para Ecuador, depende de los ojos de quien lo vea.

Joaquín Hernández, internacionalista y rector de la Universidad Espíritu Santo, cree que la decisión de Moreno restablece una mirada positiva del mundo sobre el país. Sin embargo, también reconoce que existen frentes y naciones, sobre todo de izquierda, que se encargarán de argumentar lo contrario. “Para la opinión pública ecuatoriana, es algo que se debió hacer antes. Es más, nunca debimos meternos”.

Balda tiene otra mirada. Cree que la imagen del país quedará atada a la que manejen los seguidores y detractores de Assange. La salida del australiano de la embajada, a su criterio, empaña un tanto la imagen del país en términos del momento en que se da, como la publicación de negociaciones con el FMI. “Es curioso que esto suceda al día siguiente de que la Unión Europea concede una extensión al brexit. El daño no es mayor, en todo caso”.