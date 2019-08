Juicio a Espinosa: Los faltantes se defienden

Un nuevo fracaso en el tema de fiscalización. No se lograron los votos para censurar a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, y ya se habla mucho de las ausencias que dejaron a dos votos de lograr la sanción a la exfuncionaria, esto es, 89 de 91 que se requerían.

Varios sectores han puesto la mira en las 21 ausencias que se dieron durante la votación que habrían marcado, posiblemente la censura de Espinosa, y el impedimento de ejercer cargo público por dos años.

De la lista de 21 legisladores que constan como ausentes en la sesión 616 en que se juzgaba a Espinosa, cerca de diez asambleístas son de bancadas que no pertenecen ni al correísmo ni al morenismo, sino a la Bancada de Integración Nacional (BIN), CREO y PSC.

EXPRESO habló con la mayoría de ellos para conocer el por qué no estuvieron en la votación o por qué no mandaron a sus alternos. Los justificativos son varios: enfermedad, reuniones o viaje. Sin embargo, no se pudo obtener una respuesta de los asambleístas Henry Moreno (CREO) y Vicente Almeyda (PSC).

A continuación, le presentamos los justificativos, que van desde enfermedad o reuniones, hasta viajes.