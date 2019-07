Anuncian juicio político contra Richard Martínez

Un nuevo proceso de fiscalización se anuncia en la Asamblea Nacional. En esta ocasión se trata el pedido de juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez. La acusación será presentada por el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Yofre Poma, por incumplimiento de funciones.

El legislador señaló que la acusación se sustenta en el incumplimiento en las transferencias a los Gobiernos Seccionales (prefecturas, municipios y juntas parroquiales) por concepto de la Ley Amazonica.

“Hasta mayo solo se han hecho transferencias por 89 millones de dólares, cuando la partida presupuestaria para este año es de 394 millones de dólares”, indicó.

Aseguró que no hay ningún justificativo para que no se hagan las transferencias, más aún cuando la producción petrolera no ha disminuido, sino que esta producción se incrementó por la explotación del Yasuní. Precisó que hasta el año anterior la producción petrolera estaba en 420.000 barriles por día y que hoy es de 540.000.

“Hay un incumplimiento, hay una retención de recursos económicos que no son del Gobierno, que son de los amazónicos y que no sabemos en dónde o en qué se están utilizando“, sentenció.

Anunció que al momento ya cuenta con el número de firmas requeridas (35) por Ley, sin embargo, Poma cree que habrá más asambleístas que se sumen a este proceso de fiscalización.