Juicio a Espinosa: tiempo extra

“Siempre hay esperanza”, dice Luis Pachala. El coordinador del bloque parlamentario de CREO se niega a dar por perdido el juicio político contra María Fernanda Espinosa. Él está dispuesto a agotar hasta el último recurso del procedimiento legislativo para censurar a la excanciller. El miércoles 5 de junio, tras nueve horas de alegatos y debate, la moción de censura propuesta por Cristina Reyes (PSC) y Fernando Flores (CREO) fue sometida a votación dos veces: una ordinaria y otra por pedido de rectificación. Todavía queda la posibilidad de plantear una tercera: la reconsideración. “Nosotros -razona Pachala- trabajamos bajo diálogos y nos faltaron solo cuatro votos”. No es descabellado pensar que la situación aún pueda revertirse.

Al fin y al cabo, la sesión del miércoles (la número 597) no ha concluido todavía. Quedan aún cuatro puntos por tratar en el orden del día: una resolución para nombrar una comisión que conozca el Informe a la Nación del Presidente; otra para pedir la comparecencia del director de los centros de rehabilitación para que informe sobre la emergencia carcelaria; una tercera para pedir la derogación del acuerdo ministerial que quitó la autonomía del teatro Benjamín Carrión, de Loja; y la última: un llamado al ministro de Energía para que explique los contratos de la duodécima ronda petrolera. En algún momento el Pleno deberá instalarse para agotar esta agenda. Y entonces, antes de pasar al primer punto, Pachala pedirá la palabra y propondrá reconsiderar la votación del juicio político. ¿Cuándo ocurrirá esto? Depende del presidente, César Litardo, que es quien decide las agendas.

La mirada de Pachala se dirige a los oficialistas que, en la votación del miércoles, no apoyaron la moción de censura: cinco se abstuvieron y siete se ausentaron. De estos últimos, al menos cuatro asistieron a la sesión pero salieron a la hora de votar: Brenda Flor, Carlos Vera, Carla Cadena y Marcia Arregui. En la bancada de Alianza PAIS hay varios legisladores que se sienten incómodos con esta conducta. Uno de ellos, Lenin Plaza, los acusa de haber dejado “muy mal parado al bloque”. Tan mal parado que se especula que el bloque ya no es tal. Plaza quiere corregir esta situación. “Es importante reunirse”, dijo, porque “así no puede actuar una bancada”. Sus palabras son otra esperanza para Pachala y los interpelantes de Espinosa.

¿Son recuperables esos doce oficialistas o hay que contarlos ya como integrantes, junto al correísmo, del supuesto “frente progresista” que según la excanciller actuó a su favor en la Asamblea? El problema va más allá de este juicio político: atañe a la vigencia de la nueva mayoría parlamentaria y al acuerdo legislativo firmado por cuatro bloques (AP, CREO, BIN y BADI) pero diseñado por María Paula Romo y Guillermo Lasso. “El acuerdo legislativo no incluye la fiscalización”, se justifica Ximena Peña, una de las oficialistas que se abstuvieron el miércoles. Se equivoca: la fiscalización se encuentra en el punto 5 del acuerdo. Eliseo Azuero, coordinador del BADI, encuentra escandalosa esta declaración de Peña. A él le habían ofrecido la presidencia de la Comisión de Fiscalización a cambio de apoyar el acuerdo legislativo; pero no se la dieron. Ahora, luego del fracaso del juicio político, que él llama “la gran farsa”, suma razones para romper con la nueva mayoría: “Sencillamente -dice- tendremos que revisar el acuerdo”.

Lo de Azuero es un mensaje claro para César Litardo y el gobierno, orgullosos de haber firmado un acuerdo legislativo pero incapaces de mantener unido el bloque de asambleístas que se requiere para ejecutarlo. Por desesperada que parezca, la reconsideración del juicio político contra María Fernanda Espinosa es una oportunidad para mantener la casa en orden. La nueva mayoría aún puede ganar este partido en tiempo suplementario.

Reconsideración

Pachala trata otra vez

No es la primera vez que Luis Pachala tratará de cambiar el curso de un juicio político con el recurso de la reconsideración. Ya lo hizo en octubre de 2018, cuando el exministro de Finanzas Carlos de la Torre se salvó de la censura por la ausencia de varios legisladores de CREO. En la continuación de esa sesión, Pachala propuso el recurso, pero no tuvo los votos suficientes.