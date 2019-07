Corte de Pichincha dispone nuevo juicio por lavado de activos en caso Odebretch

Después de al menos cinco intentos fallidos, el tribunal de apelación de la Corte de Justicia de Pichincha leyó la resolución que anula el fallo que declaró la inocencia de tres sospechosos de lavado de activos en un expediente derivado de la trama de corrupción de Odebrecht. En este proceso la Fiscalía investigó la supuesta entrega de recursos por parte de la constructora brasileña a funcionarios públicos que habrían facilitado la entrega de obras públicas para el proyecto Pascuales Cuenca..

Los jueces dispusieron que sea otro tribunal que realice la audiencia de juzgamiento. En este caso, la Procuraduría y la Fiscalía presentaron el recurso de apelación a la sentencia que absolvió a los procesados Ramiro Carrillo, Gustavo Massuh y Wladimir Sper.

El anuncio se dio en el sexto señalamiento y luego de cinco diferimientos tras las inasistencias de un abogado defensor y otros inconvenientes como excusas y recusaciones de los jueces.

La semana anterior debía concretarse la lectura del fallo de la audiencia, desarrollada el pasado 25 de marzo. No acudió el abogado defensor de Massuh, Jorge Zavala Egas. En su lugar se presentó otro abogado. Por esa razón, el Tribunal decidió no reinstalar la diligencia al considerar que no se cumpliría con el principio de inmediación.

El juez ponente Leonardo Barriga señaló en esa ocasión que la audiencia debe reinstalarse con los mismos abogados que la iniciaron.