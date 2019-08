El juicio a Tuárez fluye y pone en la mira al CNE

La profecía se cumplió. La Comisión de Fiscalización aprobó, por unanimidad- nueve de nueve presentes-, el informe que recomienda que el pedido de juicio político a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana pase a conocimiento del Pleno. José Carlos Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria Desintonio serán juzgados y podrían enfrentar una censura política.

En el documento preparado por la mesa legislativa se determina el desacato como causal principal del incumplimiento de funciones. Infracción en la que habrían incurrido los consejeros al conformar una comisión para que revise el nombramiento de los magistrados de la Corte Constitucional (CC) que hizo el Consejo de Participación transitorio. Algo considerado ilegal, puesto que esa misma Corte expidió un dictamen que hizo que las decisiones adoptadas por el transitorio no sean objeto de revisión.

Fiscalización determinó, además, que Tuárez, presidente del Consejo, habría incurrido en falsificación de documentos, perjurio y falso testimonio con el objetivo de cumplir con los requisitos exigidos para ser candidato a consejero. Los asambleístas proponen que, a más del proceso en la Asamblea, todo el expediente de la sustanciación del juicio político pase a manos de la Fiscalía General.

El “fraile José Carlos Tuárez”, versa la decisión de la comisión, desobedeció la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no permite que representantes de cultos religiosos se postulen como candidatos, ser designados ni desempeñarse como consejeros.

Durante su defensa, y pese a las evidencias, Tuárez afirmó que no era representante de la Iglesia. Durante la campaña, sin embargo, él usó indumentaria de sacerdote.

La selección de Tuárez como candidato, pese a la norma legal, salpica también al Consejo Nacional Electoral transitorio (CNE). Los asambleístas no descartan un nuevo proceso político en contra del ente del sufragio que fue designado de forma transitoria.

“El CNE transitorio tiene muchísimo que ver porque no calificó bien las candidaturas, desechó informes, documentos. En lo político no descartamos un juicio al organismo electoral porque no se puede tolerar que se den ese tipo de situaciones”, sostuvo el asambleísta Ángel Gende (BIN).

Con él coincide el legislador de PAIS, Fausto Terán. La información obtenida durante la sustanciación es elemento suficiente para pensar en un nuevo juicio político, resaltó.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, dijo que el informe deja en claro las preocupaciones que se tiene sobre el accionar del CNE transitorio.

“Recordemos que dentro del otro proceso de juicio político se enfatiza muchísimo en ese tema y probablemente en ese informe se topen estos temas del Consejo Nacional Electoral transitorio con mayor profundidad”, sentenció.

Sesión

El CPCCS no respondió a la decisión

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) mantuvo una sesión ordinaria en la que trató varios temas relacionados al trabajo del organismo ciudadano, en el que no constó un pronunciamiento sobre la decisión de la Comisión de Fiscalización de llamarles a juicio político. Hasta el cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento de ninguno de los consejeros.

Fiscalización

Participación

El otro proceso al presidente

La Comisión de Fiscalización se reunirá el domingo para debatir y aprobar el informe sobre el pedido de juicio político al presidente del CPCCS, José Tuárez, presentado por el asambleísta Raúl Tello, por negarse a entregar información a la Comisión de Participación Ciudadana.

Economía

Se desactiva el juicio a Martínez

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, con su comparecencia a la Comisión de Soberanía Alimentaria, donde explicó sobre los créditos que se ha entregado al sector productivo en este año, despejó las dudas de los comisionados que hasta la semana pasada anunciaban un juicio político.

Salud

Espinosa va a la Asamblea

El presidente de la Asamblea, César Litardo, anunció que previo al receso legislativo que inicia el 19 de agosto, se cumplirá con el juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. El juicio fue planteado por la asambleísta Mae Montaño.

Cultura

Interpelación a Raúl Pérez

Con el respaldo de 36 firmas, los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalba (RC) presentaron el pedido de juicio político en contra del exministro de Cultura Raúl Pérez Torres, a quien acusan de incumplimiento de funciones, al recortar el presupuesto en Cultura.