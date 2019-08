Tuárez: “(La política) No está en mis planes, pero si el pueblo lo solicita, hay que atenderlo”

Pese a haber sido censurado y destituido, José Carlos Tuárez llegó este 15 de agosto de 2019 a despachar desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Según Tuarez, hasta las 11:55, la Asamblea Nacional no le había notificado sobre los resultados del juicio político que concluyó la noche del 14 de agosto con 84 votos a favor de la censura y destitución. “Por eso estoy aquí todavía firmando algunos papeles que eran de ayer. Ya los de hoy no me permito firmar”, aseguró.

También se pudo ver que la exvicepresidenta del Consejo de Participación, Rosa Chalá, llegó hasta el edificio ubicado en el ingreso al centro de Quito. EXPRESO conoció que la exfuncionaria retiró sus pertenencias la misma noche del 14 de agosto, tras la votación de legisladores.

Tuárez no piensa regresar a su orden religiosa por ahora. Se tomará el año que tiene de licencia para meditar y recorrer algunas ciudades a las que ha sido invitado ¿Este es el inicio de una carrera política? “No está en mis planes, pero si el pueblo lo solicita mayoritariamente hay que atenderlo”, manifestó.

Entre los consejeros de Participación que se mantienen en el organismo, María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida y Christian Cruz, todavía no se ha producido una reunión formal para definir el mecanismo que seguirán una vez que se notifique a los cuatro suplentes que deben titularizarse.

Rivadeneira señaló que para establecer un orden del día se necesitan el apoyo de, al menos, cuatro integrantes del CPCCS y al estar únicamente tres lo que queda es hacer una autoconvocatoria y “empezar de cero”.