Johnny Terán: “¿De dónde salió tanta fuerza para detener una provincia?”

- Lo que ha ocurrido en Los Ríos en las últimas elecciones es lo nunca visto...

- Quienes han perdido las elecciones han presentado recursos de nulidad, de nuevas elecciones, contaminaron las urnas electorales en complicidad con los administradores del CNE, pero no les surtió efecto. Se han valido de todos los argumentos. Nos han presentado reclamaciones, impugnaciones, anulaciones, todo el mundo habla de fraude, hasta los que quedaron en último lugar. Todo parece algo orquestado para tratar de captar la prefectura porque hay intereses oscuros muy graves ahí. Para eso, desacreditaron todo el proceso electoral.

- ¿A qué se refiere?

- ¿De dónde salió tanta fuerza para que detengan una provincia de casi un millón de habitantes? De lo que hemos visto hace mucho tiempo y atando cabos, en este momento, el Gobierno central tiene en marcha un proceso de construcción de la vía más importante del Ecuador que nunca construyeron, en la provincia de Los Ríos y Santo Domingo, que es la E25. Que es una vía de dos carriles y está hecha pedazos por falta de mantenimiento. Esta vía de 200 kilómetros cuesta unos 200 a 500 millones de dólares. La concesión público privada de construcción y operación por 29 años, ese concurso se está llevando a cabo por 1.200 millones de dólares. Y tal parece que querían tener un prefecto amigable. Es el caso de un ala del Gobierno, para poder llevar a cabo ese proceso.

- ¿El Gobierno está detrás de todo esto?

- Una parte. El Gobierno tiene distintas aristas que se enfrentan unos con otros. No hablo del ministro de Obras Públicas, que creo que está haciendo lo correcto. Es otro sector. Públicamente, el candidato Patricio Mendoza, que era perdedor, decía que ya tenía esa concesión. Ese ha sido el interés y por eso se ha visto tanta fuerza para someter a estos tribunales electorales y judiciales a que demoren tanto la sentencia.

- ¿Usted no sería un prefecto amigable para que se realice esa carretera?

- Somos amigables para que se realice la carretera. Al menos, la visión de nuestro partido es de inversión pública. Tal vez ellos tenían dudas o tal vez el proceso no va a ser tan claro como quisiéramos. Y en mi caso, no les doy las garantías de que se haga un negocio donde no sea claro, transparente y que beneficie a la población. Siempre se les hace más fácil tener un prefecto que esté al lado de un sector interesado. Porque no hay otra razón.

- Habla de oscuridad en el proceso, ¿tiene pruebas?

- Luego, vamos a evidenciar algunas cosas donde se comprueba la intervención de un sector.

- ¿Pero qué evidencias son y contra quién del Gobierno?

- Tenemos bastantes evidencias y en su momento las presentaremos.

- Volviendo al enredo electoral, ¿qué consecuencias vendrán por prorrogar las autoridades?

- Tenían que haber posesionado a todas las autoridades y que estos procesos de reclamos prosigan. Lamentablemente, buscaron esta salida para que estén encargados los prorrogados. La situación se ha vuelto más álgida porque unos no se quieren ir y otros que quieren entrar. Espero que esto no se vaya agudizando, porque muchos proveedores del municipio —de combustibles, lubricantes, repuestos y algunas otras cosas— ya no quieren esperar. Han cerrado los créditos y pronto van a tener problemas de recolección de basura, de provisión de agua potable, de servicios básicos...

Perfil

Johnny Terán

El virtual ganador de la prefectura de Los Ríos visita Guayaquil aún sin haberse posesionado, dos días después del 14 de mayo en que debía haberse traspasado el poder. Apunta a intereses económicos de un sector del Gobierno nacional.