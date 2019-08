Esposo de exjueza amplía su versión en caso Sobornos

El presidente del Colegio de Abogados del Guayas (CAG), Jimmy Salazar Gaspar, acudió la mañana de este martes 27 de agosto a la Fiscalía Provincial del Guayas para ampliar la versión que rindió en el denominado caso Sobornos.

La diligencia se instaló a las 11:00, en el piso 12 de la Fiscalía de la Merced, en Guayaquil, desde donde Salazar expuso vía telemático a la fiscal que lleva la investigación, en Quito.

“He comparecido a la Fiscalía en Quito, en junio; posteriormente me pidieron que amplíe la versión y he venido siempre predispuesto a colaborar con la justicia”, dijo el dirigente gremial.

Aseguró que no sabe nada del tema que se investiga, ni conoce mayor antecedente. “La que ha trabajado para el Ejecutivo es mi esposa (Pamela Martínez, exjueza de la Corte Constitucional), yo no tengo mayor incidencia, mayor participación, así lo he manifestado en la ciudad capital y lo he ratificado ahora”, indicó al enfatizar que está apoyando a su pareja permanentemente y buscando que termine esta situación.

Por otro lado, Salazar negó que para la adquisición del edificio donde está la sede del CAG, en Guayaquil, se hayan utilizado dineros provenientes de los supuestos sobornos que se investigan. “No hay un centavo puesto de ninguna empresa particular. Esto lo hemos comprado con apoyo de abogados, aquellos cuya suerte no les ha sido desfavorable... no hemos recibido cero aportes de Odebrecht como lo han manifestado dos abogados...”, afirmó.