Dialogar con la Conaie, un imposible

Los hechos: María Paula Romo no ordenó echar bala a nadie. Ni la Policía Nacional ni el Ejército dispararon un solo tiro durante las jornadas de protesta de la primera quincena de octubre. Ni siquiera al aire. Hablar de masacre, como hicieron durante los días de las protestas numerosos agitadores con el fin de incendiar las redes sociales (entre ellos varios asambleístas del correísmo), es una desproporción sin sombra de verdad; hablar de genocidio, una insensatez completa y una infamia. La violencia de los manifestantes no fue una reacción a la violencia de la fuerza pública , como pretende Iza. Al contrario: fue la aplicación de una estrategia preparada. Todo el mundo vio los videos de los soldados metidos en un bus bajo una lluvia de piedras, sin mover un dedo para defenderse; del ejército franqueando el paso a una multitud que ya venía de saquear empresas florícolas y lecheras; de la muchedumbre quemando una tanqueta militar , con grave riesgo para sus ocupantes, aún antes de que se registrara el primer herido por causa de la represión. Esos son los hechos.

La información que esta semana compartieron los ministros de Gobierno y Defensa con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional no deja lugar a dudas: lo que ocurrió en el Ecuador no fue un simple estallido de descontento social. Cuando el descontento social desemboca en violencia hay policías apedreados, no atentados con armas de fabricación artesanal y aplicación de estrategias militares, bombas molotov con adherentes químicos, lanzacohetes de PVC y escudos metálicos. Cuando el descontento social desemboca en violencia la multitud en furia puede incendiar un edificio cualquiera, quizás una estación de Policía, pero no elige el departamento de Responsabilidades y el archivo de la Contraloría del Estado; no sabotea objetivos estratégicos como infraestructura petrolera, reservorios de agua potable, antenas de telecomunicaciones... No. Lo que ocurrió en el Ecuador fue el resultado de una conspiración para conmocionar el país, sembrar el terror en la población y tumbar al gobierno. Y la Conaie, sea que haya participado o no de esa conspiración (todo indica que sí, pero incluso si no lo hubiera hecho) tiene que hacerse cargo de lo ocurrido y asumir sus responsabilidades.

En lugar de eso, el movimiento indígena y sus aliados políticos han decidido negar la realidad, falsear los hechos, no asumir responsabilidad alguna, victimizarse, culpar de todo al Gobierno, representar el papel de los perseguidos políticos. Con ello, están poniendo al Ecuador en un serio aprieto. En un país fracturado que requiere de un diálogo urgente y sincero para sanar sus heridas, la Conaie y sus aliados políticos parecen empeñados en convertir el diálogo en una imposibilidad. ¿Cómo se dialoga con alguien que niega la realidad y falsea los hechos? ¿Qué acuerdo cabe entre dos partes que no hablan el mismo idioma? La Conaie no para de emitir comunicados, uno tras otro, comunicados escritos con un lenguaje rabiosamente frenético en el que las palabras sustituyen a las evidencias y solo sirven para corregir la realidad.

