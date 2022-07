La palabra del momento del Partido Social Cristiano (PSC) es el federalismo. Susana González lo define como “garantizar que lo que se produce en Guayas se quede en la provincia”, mientras que su líder, Jaime Nebot, habla de más autonomía y bajar impuestos.

¿Considera que el federalismo es el camino para solucionar los problemas del país?

Primero hay que preguntarle a Jaime Nebot qué define por federalismo, ¿cuál es su propuesta? De un político de su nivel se puede esperar que tenga un estudio completo con diagnóstico y alternativas. Aquí nos han hablado de federalismo, como quien menciona el título de algo, pero no se ha dicho cuál es la propuesta de fondo, qué persiguen.

¿Qué es lo de fondo?

Lo de fondo es solucionar los problemas que tiene el país, que principalmente son temas sociales. Falta empleo, hay pobreza, inseguridad, falta el desarrollo y tenemos problemas de gobernabilidad. ¿Acaso Guayas tiene esos problemas resueltos?

Nebot ha hablado de tener mayor autonomía.

Si quieren autonomía, lo primero que debían hacer era convertirse en distrito metropolitano. Deben ir por su estatuto autonómico, presentarse con un plebiscito y la gente les va a votar. Si se convierten en distrito metropolitano, más recursos y la ley les faculta a ejercer todas las competencias que no sean del Ejecutivo. Serían un gran gobierno regional. Eso está en el Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), no necesitan inventarse nada. Ya existen caminos.

Cuando usted fue alcalde luchó por las autonomías, junto con el entonces alcalde Jaime Nebot. ¿Ahora no le apoyaría?

Si él dice: “El federalismo es el camino”, yo digo: “Bien, muéstrenos por qué”. Debatamos, convoquemos a la academia, a los gremios y juntos analicemos los diagnósticos, las evidencias. Debo decir que cuando éramos alcaldes y luchamos por las autonomías, pero pensando en un mejor Ecuador, con una visión de país. Había un Cootad hecho por Correa, pero ahí desaparecía la autonomía. Por eso se reformó y fue un cambio trascendental. ¿Cuándo se hubiera pensado que Paletillas (en Loja) iba a recibir recursos como gobierno parroquial? Eso fue una verdadera revolución territorial.

¿Cuál es la solución a los problemas del país, entonces?

A mí lo que me preocupa es que estos debates, que son temas tan complejos, que requieren de mucho análisis, se los trate en un contexto electoral. Nebot habla de federalismo con un propósito en ese sentido, para ganar votos, porque está en plena presentación de sus candidatas para la Prefectura y la Alcaldía.

¿Cree que la gente apoyaría esa propuesta?

La gente va a votar por la mejor campaña, pero un paso de esta naturaleza y trascendental requiere un gran debate y que la gente analice bien.

¿Al federalismo lo impulsa el regionalismo?

Los discursos que apelan al regionalismo no son del pueblo, son de las élites, que no tienen una visión de país, que solo persiguen sus pequeños intereses. Eso es halar una colcha chica y cuando halan fuerte no se dan cuenta de que destapan a los demás. No podemos desatender a otros.

El discurso también va por acabar con el centralismo.

Primero que se conviertan en un distrito metropolitano, que tiene el segundo nivel de jerarquía, después de Carondelet. El problema fundamental del centralismo es que se ha confundido con Quito. Por ahí asomaba el que dice que Quito viene del verbo quitar, eso es una tara que no permite el desarrollo. Como digo, el Cootad permite autonomía y descentralización. Y, finalmente, debatamos con patriotismo el mejor camino, como Pancho Huerta Montalvo; hay que morir luchando por este país, no por un pedazo.

La idea la lanzó Jaime Nebot, líder máximo del Partido Social Cristiano. Dice que el paro nacional mostró “un estado fallido, que produce gobiernos fallidos”. Su propuesta es el federalismo, un sistema político distinto. “El momento de una república federal y unida ha llegado”, dijo. Hoy vincula la idea a su campaña.

PACO MONCAYO.

Es un político de 81 años, profesor universitario y militar condecorado, ahora en servicio pasivo. Fue alcalde de Quito durante dos períodos consecutivos, del 2000 al 2009. También fue asambleísta por la provincia de Pichincha y ha formado parte del Partido Izquierda Democrática.

