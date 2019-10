Nebot rechaza la creación de nuevos impuestos

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se pronunció mediante un video difundido en redes sociales sobre algunos aspectos del proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas, la noche del domingo 27 de octubre de 2019.

En su mensaje, Nebot señala que nuevos impuestos “afectarán severamente la economía de todos ustedes (ecuatorianos). Eso es lo que propone el gobierno en un proyecto de ley enviado a la Asamblea. La venta de cualquier propiedad: casa, oficina, bodega, finca pagará a parte de la plusvalía un nuevo impuesto a la renta del 25 % hasta el 35 % de la diferencia entre el precio de compra y el de venta”. Además indicó que en la también conocida como Ley de Crecimiento Económico “únicamente se exonera a las personas naturales en caso de vivienda y por una sola vez en cinco años”.

El exburgomaestre calificó a la propuesta como un “atentado contra el patrimonio” que dijo, agravará la crisis del sector de la construcción. “Nada ni nadie se salva”, fueron sus palabras para referirse a otros productos y sectores que se verían afectados por las medidas de la posible nueva ley. “El gobierno parece no entender que el aumento de impuestos impide el crecimiento económico y social, y causa desempleo y Ecuador necesita lo contrario (...) Debemos unirnos ecuatorianos y lograr que la Asamblea Nacional rechace esos nuevos impuestos propuestos. No más impuestos. El pueblo no puede seguir pagando la farra del Estado”, finalizó.