Iván Espinel, sentenciado a 10 años de prisión

El Tribunal Penal de Durán declaró culpable al exministro Iván Espinel por el delito de lavado de activos. Fue condenado a 10 años de prisión, la tarde de este miércoles 29 de mayo, en una diligencia que previamente fue interrumpida por una amenaza de bomba en el Complejo Judicial de Durán, provincia del Guayas.

Pasadas las 15:00, se reinstaló la sesión, que contó con resguardo de seguridad de la Unidad Judicial, en la que también se dispuso una pena de tres años con cuatro meses para los otros tres procesados en calidad de cómplices, según informó la fiscal Ivonne Proaño.

“Respetamos la decisión tomada por el tribunal más allá de que no la compartimos y no estamos de acuerdo”, dijo el abogado de Espinel, César García, quien agregó que se trata de una sentencia “considerando el Código Orgánico Integral Penal, el cual no estaba vigente a la fecha de la supuesta comisión de la infracción”. El magistrado considera que su cliente debió haber sido sentenciado por la Ley de Prevención de Lavado de Activos.

“Consideramos que el tribunal valoró inadecuadamente la prueba. Vamos a apelar, vamos a ir a la Corte Provincial, obviamente, a intentar revertir esta sentencia de culpabilidad”, informó.

La Fiscalía investigó el manejo de cuentas bancarias, depósitos, tarjetas de crédito, compras de bienes inmuebles y demás indicios que, a criterio de la fiscal Ivonne Coloma, se configuraría el cometimiento del delito.

La fiscal presentó 58 testigos, entre ellos, funcionarios de Servicio de Rentas Interna, Contraloría, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, peritos contables y más. También documentos como contratos, movimientos bancarios y el informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado.