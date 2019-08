El iPhone de Ola Bini revela sus secretos ante la Fiscalía

La defensa de Ola Bini dice que no teme por los datos que se encuentren en el iPhone 8 de color negro perteneciente al informático sueco.

El desarrollador de software libre es investigado por la Fiscalía por ataque a la integridad de sistemas informáticos.

Como parte de las investigaciones para determinar si el informático está involucrado en el ilícito investigado, la Fiscalía dispuso varias diligencias y peritajes. Una de ellas fue la audiencia reservada de extracción de información cumplida este mes en Criminalística.

A ella asistieron el representante de la Fiscalía, Ola Bini y su abogado Carlos Soria, quien sabe que los peritos accedieron a la información contenida en el dispositivo incautado tras su detención el 12 de abril, cuando se aprestaba a viajar a Japón.

Una captura de pantalla que evidenciaría el supuesto ingreso no consentido a sistemas informáticos de entidades del país sería solo uno de los cientos de elementos encontrados en el celular de Ola Bini. La evidencia permitiría a la Fiscalía concluir que habría existido un acceso prohibido a los sistemas.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Senain, Presidencia y Petroecuador serían las afectadas por una incursión registrada el 6 de octubre de 2015 por el supuesto usuario ‘/olabini’.

La Fiscalía requirió a la CNT que confirme si hubo o no hackeo. Y la entidad contestó casi de inmediato con un informe. Aunque no puede concluir si Ola Bini ingresó o no (porque esa es una tarea que debe determinar un perito), la CNT responde con una explicación técnica de cada paso seguido en ese caso. Indica que la petición 9.238.5433875 número 5433875, correspondiente a un servicio demo de Internet, se ejecutó con base en una solicitud efectuada por personal del área comercial.

Destaca que permaneció activo entre el 28 de julio de 2015 y el 30 de octubre de 2015. Posteriormente se hizo su retiro.

Explica también que en una orden de instalación de Internet por fibra óptica pasiva, la CNT realiza la instalación de la última milla y la configuración del equipo que convierte la señal óptica en banda ancha.

Pero especifica que los equipos del cliente que puedan conectarse a esa señal, así como la distribución y asignación interna del direccionamiento público a usar por dichos equipos, son potestad y responsabilidad del cliente, así como la administración, claves de acceso y usuarios en sus equipos.

El contenido de las conversaciones, mensajes, notas de voz, videos y otros que contiene el aparato es analizado por un perito y serán parte del expediente fiscal.

Ayer, Soria dijo que en la audiencia respectiva objetará la pericia. Para Soria, lo importante no es que él y su cliente hubiesen estado presentes en la audiencia de extracción, sino que un medio digital hubiese accedido a esa información reservada.

Afirmó que su cliente no ha hackeado nunca un sistema informático ni en Ecuador ni en ninguna parte. También negó haberse reunido en el país con algún hacker. Ola Bini no ha negado su amistad con el hacker australiano Julian Assange, a quien visitó al menos por 12 ocasiones en la embajada de Ecuador en Londres. En la delegación, Assange recibió la visita de hackers rusos y colaboradores de WikiLeaks.

El abogado insiste en que Bini se ha limitado a proteger siempre la seguridad y la información en Internet. Niega que su cliente haya llegado a Ecuador para trabajar para el gobierno de Correa o para algún otro. También Ola Bini ha descartado ser colaborador de Assange, a quien el presidente Lenín Moreno señaló como la persona que convirtió en centro de espionaje la habitación en la que fue alojado en la embajada.