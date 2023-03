El invierno sumerge a las ciudades de El Oro

Con un recipiente de plástico, Martha Angulo sacaba el agua que había ingresado a su pequeño negocio de empanadas, ubicado en los alrededores del parque Zoila Ugarte de Landívar, en Machala, provincia de El Oro.

Ella, junto a sus hijas, utilizaba pequeñas ollas y baldes para sacar el agua hacia la calle. “Lamentablemente, creo que no vamos a abrir el negocio, pues hasta los víveres se nos mojaron. Nunca antes un invierno nos causó tantos estragos. Esto es histórico”, dijo la ciudadana, quien mira al frente y se encuentra con el parque, también conocido como Ecológico, inundado.

Riesgo Uno de los caudales de Machala, el canal El Macho, está en riesgo de desbordarse. Las autoridades y ciudadanos temen que inunde la ciudad.



El lugar de recreación para los orenses que todas las mañanas salían a trotar, este 25 de marzo permaneció vacío e inundado unos 60 centímetros de alto, tapando por completo la calle y las aceras.

Pero eso no fue el único sector afectado. Ocho cuadras más al oeste de la ciudad, se encuentra el barrio Nueve de Octubre. Allí la lluvia no dejó dormir a los integrantes de la familia Jiménez Alvarado, quienes debieron alzar sus electrodomésticos para que no se dañen.

Refrigeradoras, muebles, mesas y ropero fueron colocados sobre anaqueles, mesas y camas. El 25 de marzo, cerca del mediodía, la familia y los vecinos se ayudaron de una bomba para tratar de succionar el agua empozada y sucia, con lodo.

“Este sector siempre se inunda con una lluvia fuerte, pero la madrugada de hoy fue terrible, parece que las gotas que caían demasiado duro”, expresó Mario Jiménez, quien junto a sus hijos logró salvar los objetos de valor de la vivienda.

Estado. El inundamiento ya cesó en ciertos puntos de Santa Rosa, pero el lodo ahora se ha tomado las calles de esta ciudad. EXPRESO

El aguacero empezó a las 22:00 del pasado viernes 24 de marzo y una hora después, ya no se veían vehículos en las calles, ni gente sobre las veredas. La noche llegó acompañada de una tormenta eléctrica, tal como lo anunció el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La provincia de El Oro está contemplada en el boletín del Inamhi, donde Machala y Santa Rosa están en zona roja. “Se prevé que las condiciones de precipitación persistan en el Litoral, con énfasis en los días 26 y 28 de marzo”, informó la entidad en su cuenta de Twitter.

En el malecón de Puerto Bolívar, en El Oro, el agua ingresó a los locales comerciales de la zona. Otro cantón impactado por las inundaciones fue Huaquillas, zona fronteriza con Perú, un país donde el invierno ha dejado además fallecidos.

Mientras que la situación en Santa Rosa, donde los ciudadanos amanecieron el pasado 23 de marzo con agua hasta la cintura, el escenario sigue siendo complejo. Ahora que el agua ha bajado su nivel, hay mareas de lodo en cada esquina y el riesgo a que se desborde el río de la localidad está latente.

“Con los vecinos del barrio Vite Coronel, hemos alquilado una maquinaria para que saque la basura de las alcantarillas y baje el nivel. Después de ver nuestras casas, solo nos queda tener fuerzas. Anoche hubo una lluvia fuerte y no pudimos dormir ante el temor de que el río colapse”, dijo Paúl Torres, habitante del barrio.

Paola Granulare, alcaldesa (s) del cantón, lamentó que los santarroceños no cuenten con agua potable, pues la empresa que distribuye el servicio a la ciudad tuvo que cerrar las compuertas ante la basura que arrastró el afluente. Hasta la tarde de hoy 25 de marzo, 80 mil habitantes continuaban sin el líquido vital.

Andrés Romero, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, indicó que su personal está recorriendo el territorio para abastecer a las familias. FC