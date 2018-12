Invasiones dos caras de yaguachi

Las hileras de casas de caña en un inmenso terreno que antes fue un arrozal se pierden de vista desde la vía que cruza por el corazón de la tierra del milagroso San Jacinto, filas que llegan hasta la perimetral que se hizo para descongestionar el paso de vehículos por el pueblo.

Allí, en ese complejo de endebles viviendas y cuna del nacimiento de millones de mosquitos en cada invierno, hay dos escenarios: el de los legalizados y los no legalizados, que es casi tres veces mayor en población.

Los que tienen problemas son los que habitan en lo que se ha llamado La Victoria 2. Son casi 800 familias y unas 3.200 personas. Y nació hace aproximadamente tres meses, cuando pequeños grupos llegaron para asentarse en otros predios que eran usados para el cultivo de arroz. Estos terrenos pertenecen a los herederos de Humberto Salazar y, aunque no existe la mínima oportunidad de ser legalizados, ya hay varias casas de caña.

Este Diario intentó hablar con un abogado que representa a los que el Municipio considera invasores. Allí en la zona no se da el nombre completo, solo su apellido: Muñoz. Vive en el cantón Milagro y tampoco quiso hablar para EXPRESO, como tampoco quisieron hacerlo las personas que habitan allí y que amenazaron al equipo periodístico que intentó recabar información.

Este grupo de personas se mostró hermético y no está abierto a proporcionar información. Sin embargo, la jefa de la Unidad de Legalización del Municipio de Yaguachi dijo que ellos corren el riesgo de ser desalojados por la Intendencia, pues no pueden ser legalizados por el Municipio al no tener, mínimo, 7 años, como lo exige la ley. EXPRESO tampoco pudo contactarse con los herederos del predio, los herederos de Humberto Salazar.

Es por esto que la planificación de trabajos de relleno, alcantarillado, agua potable y electricidad no contempla beneficiar a los moradores de lo que ha sido bautizado como La Victoria 2, pues literalmente son asentamientos irregulares. Tampoco el alcalde Daniel Avecilla, quien promociona a su esposa como candidata a alcaldesa, habló del tema. Inicialmente iba a atender a EXPRESO el jueves pasado, pero se excusó. En cambio, en esa misma zona, después de 18 años, 300 familias que se asentaron de manera irregular en ocho hectáreas están en proceso de legalización de sus predios.

Se trata del sector que hoy es conocido como ciudadela La Victoria, una zona que fue bautizada con ese nombre porque según Rosa Maridueña, una de las primeras invasoras, “teníamos la fe puesta en Dios de que una vez asentados aquí nadie nos iba a sacar. Y para nosotros fue una victoria habernos quedado”.

La historia comenzó hace aproximadamente 18 años, cuando cinco familias de escasos recursos económicos decidieron ingresar a unos predios aparentemente abandonados, y construir sus casas.