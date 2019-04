Mujer intentó suicidarse junto a sus tres hijos

Una mujer de aproximadamente 30 años, intentó lanzarse —la tarde de este miércoles 25 de abril— del puente peatonal ubicado en las inmediaciones de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, junto con ella se encontraban sus tres hijos menores de edad.

La involucrada aprovechó el momento en que los universitarios ya habían salido a sus hogares y el puente estaba desolado para intentar suicidarse. El agente de tránsito Elia Murillo comentó que en el momento que quería cometer el hecho, llevaba entre sus brazos a su bebe más pequeño.

“Fue un hecho muy dramático, ella gritaba que quería matarse porque su esposo le hace la vida imposible. Dos personas se subieron de cada lado del paso peatonal para evitar el terrible suceso”, narró el uniformado.

Elementos de la CTE detuvieron el paso vehicular por el sitio para evitar que en el caso de la caída se produzca un accidente de tránsito.

Mientras tanto los guardias de la universidad le pedían a la mujer que no se lance, y durante esto, ella con su niño miraban hacia abajo y parecía que se desprendían de la baranda.

Carlos Borbor, fue uno de los ciudadanos que se percató el hecho. “Ella lloraba desconsoladamente... decía que no tenía plata para la comida y su marido la había dejado por eso. Ya no quería seguir viviendo, cuando llegó la policía subieron y lograron convencerla que no se suicide”, expresó el testigo.

Personal de la Dinased trasladó a la mujer hasta una clínica de la ciudad de La Libertad donde será sometida a un tratamiento psicológico. Además los niños serán llevados a hasta Dinapen para garantizar su estabilidad.

Entre las prendas de la suicida se encontró una boleta de auxilio donde se constató que venía atravesando por problemas conyugales.