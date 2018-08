El trajín venezolano no termina en la carretera

Se convirtió en un peregrinaje dentro del peregrinaje. La audiencia que debía celebrarse ayer para resolver si se mantiene al pasaporte como el único documento para que los venezolanos puedan ingresar al país quedó en suspenso y desató reacciones en varias instituciones del Estado.

La polémica surgió luego de que la jueza Judith Naranjo convocara, en primera instancia, a la diligencia para el viernes 24 de agosto. Luego, con una providencia, la adelantó para el miércoles pero ayer dejó insubsistente su propia decisión y la programó nuevamente para mañana.

¿El motivo? El Ministerio del Interior, a través del viceministro Diego Tipán, dijo que este cambio de fechas de última hora “violenta el derecho del Estado ecuatoriano a la debida defensa, porque no garantizaba el tiempo suficiente para presentar los argumentos necesarios”. El funcionario presentó un escrito horas antes de la instalación de la audiencia.

Pero la decisión de Naranjo no satisfizo a todos. La defensora del Pueblo, Gina Benavides, que fue quien interpuso la medida cautelar para dejar sin efecto la solicitud de los pasaportes a los venezolanos, lamentó que se dilate el tema “en una situación que es inminente y grave. La discusión de fondo es de tipo humanitario”, dijo.

Mientras eso se resuelve, la exigencia del pasaporte no fue impedimento para que los venezolanos que no tienen el documento continúen ingresando por los pasos fronterizos como el de San Miguel, en Sucumbíos. José Ceijas usó ese paso y desde ayer pernocta en el campamento improvisado de Carcelén, al norte de Quito.

“Caminé normalito, no te paran, no te emiten la Carta Andina, pero tampoco te detienen. Solo me dijeron que paso bajo mi responsabilidad”, señaló.

Otro grupo de venezolanos, en cambio, caminó hacia el Palacio de Carondelet para entregar una carta en la que piden al presidente Lenín Moreno que derogue la disposición que entró en vigencia el sábado pasado. Lo hicieron junto a los migrantes ecuatorianos retornados.

“Mañana presentaremos un documento en la Embajada de Venezuela en Quito para que se pronuncie porque estamos indefensos y la próxima semana reclamaremos frente a la Embajada los ciudadanos venezolanos junto a ecuatorianos que nos apoyan”, dijo ayer Eduardo Febres Cordero, dirigente de los venezolanos.

Al reclamo de Benavides se unió el defensor Público, Ernesto Pazmiño, que lamentó que un caso que considera es prioritario sufra dilaciones.

Detalles

Coordinación

Colombia apela a la ONU

Colombia propondrá a la ONU la designación de un enviado especial para que coordine una respuesta regional a la crisis causada por la inusual migración de venezolanos por el continente, según anunció ayer el canciller del país vecino, Carlos Holmes Trujillo.

Migración

Ecuador afina las cifras

El canciller José Valencia informó ayer que alrededor de 200.000 venezolanos viven en Ecuador. De estos, 90.000 cuentan con visa de residencia y 50.000 están tramitando este estatus. Pidió a Caracas “que puedan arreglar su situación de inmediato por el bien de su país”.

Controles

Las alertas están activas

Las autoridades ecuatorianas justifican la exigencia del pasaporte porque aseguran que se han encontrado cédulas adulteradas, clonadas. El Ministerio del Interior aseguró que se mantiene la protección a las personas que ingresaron antes que entre el rigor la medida.

Resolución

La inquietud se extiende

A título personal, Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura, le dijo a EXPRESO que es grave que se alargue la resolución sobre una garantía jurisdiccional. “La jueza debió pronunciarse, no le vamos a decir que diga que sí o que no, pero no debió postergar este asunto”, dijo.