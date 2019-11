Más entidades públicas requieren de asesoramiento legal externo

Durante la cuarta edición del servicio de Asesoramiento Legal Externo (ALE), la Procuraduría del Estado hizo la entrega de claves a 65 nuevas entidades y organismos del sector público que se sumaron a esta iniciativa.

Este servicio se creó “para atender de manera oportuna y eficiente a las inquietudes sobre el alcance y la aplicación del ordenamiento jurídico, por parte de las entidades y organismos del sector público, a través de una plataforma tecnológica que está en el portal institucional www.pge.gob.ec/ale”, recordó el procurador Íñigo Salvador.

Patricio Hernández, coordinador del proyecto ALE, recordó la base constitucional de la Procuraduría y señaló los indicadores que justificaban este servicio: 96.000 causas en Patrocinio Nacional; 3.000 instituciones públicas y 540 consultas legales en cada año.

Agregó que el servicio dará una orientación oportuna, esencial e interactiva a las inquietudes de las entidades u organismos públicos sobre el alcance en la aplicación del marco jurídico.

▷Lea también: Íñigo Salvador: “Los líderes que convocaron a las marchas deberán responder”

Las cinco modalidades del servicio son: preguntas frecuentes, asesoramiento por correo electrónico, chat, talleres virtuales y videoconferencia.

José Javier Guamán, integrante del equipo ALE, subrayó que este servicio fue regulado por la resolución 025 de 25 de julio de 2019, publicada en el Registro Oficial N° 012 de 6 de agosto de 2019.

Las características de este servicio son: no tiene carácter vinculante; no trata sobre asuntos resueltos por jueces, asuntos tributarios o constitucionales; el tiempo de respuesta es de cuatro días hábiles; el número máximo de consulta son dos por mes; y la PGE se reserva el derecho de suspensión del servicio si no se utiliza de manera adecuada.