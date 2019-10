Indígenas radicalizan la protesta y retienen a periodistas y policías

Le decisión de retener a policías y periodistas se tomó la mañana de este 10 de octubre de 2019 en el Ágora de la Casa de la Cultura , donde hubo un minuto de silencio por el dirigente indígena fallecido hace dos días. Se ha anunciado que se aplicará la justicia indígena como represalia. Para que puedan visibilizar el tenso episodio, los comunicadores tienen acceso a sus equipos de transmisión y celulares. Su integridad física , por el momento, no ha sido afectada, más allá de la inquietud de permanecer retenidos en un multitudinario acto contra su voluntad.

El líder indígena, Leónidas Iza, anunciaba que iba a mantener a los periodistas en el lugar para que se transmita todo lo que está haciendo. “Desmentimos que hayamos llegado a un acuerdo con el Gobierno. Nos han atacado y ahora ustedes periodistas van a acompañarnos en esta lucha”, afirmó mientras miles de indígenas que se encontraban en el lugar avivaban.

En el lugar se improvisó una rueda de prensa en la que intervinieron los dirigentes de la ConfederacIon de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT). Jaime Vargas, presidente de la organización indígena, rechazó las afirmaciones del Gobierno de que hay diálogos con la dirigencia y que habría adelantos en los acuerdos. “No hay ningún acuerdo y que no se han sentado para acordar nada. Si no se deroga el decreto 883 que eleva el precio de los combustibles no dialogaremos”, sentencio.

Iza al retomar el discurso señaló que hay cinco personas muertas y que se espera que sus cadáveres llegue hasta el Ágora de la Casa de la Cultura, para ser velados en una misa campal.

Afirmó que entre los fallecidos están: Inocencio Tucumbi de Cotopaxi, quien habría sido pisoteado por la caballos en la noche miércoles 9 de octubre. También entre los muertos estaría, José Chaluisa.