INA: el Pleno se lava las manos

El orden del día decía: “Conocer el informe de la Comisión de Fiscalización en relación a la publicación del medio digital La Fuente” sobre el caso INA Papers. Conocer. No resolver. No aprobar. Y así se hizo. El Pleno de la Asamblea, reunido ayer luego de la fiesta que se improvisó en el hemiciclo con motivo de la condecoración a la selección Sub 20 de fútbol, dio el informe por conocido. Y lo remitió a la Fiscalía, a la Contraloría, al SRI y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) “a fin de que procedan de acuerdo a sus competencias” (cosa que ya están haciendo) e inicien la investigación del caso (que de hecho ya está iniciada).

Así, sin pena ni gloria, concluyó el capítulo legislativo de los INA Papers. Durante el corto debate, en el que solo intervinieron asambleístas del correísmo y de CREO (a más de la nueva presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, por cuyas manos no pasó este expediente), se expresaron las mejores intenciones para luchar contra la corrupción; se recalcó en todos los tonos el sospechoso predicamento en que se encuentra el presidente Lenín Moreno en este caso que involucra a su círculo más íntimo; se habló de lobistas para hacer negocios con el Estado; se dijo “lavado de activos”; se mencionó “evasión tributaria”. Y se concluyó: “Esto tiene que investigarse”. Dicho lo cual, la Asamblea se lavó las manos. De control político, ni hablar.

Todo empezó cojeando desde el principio. El mandato del Pleno a Fiscalización era de aquellos que pueden ser interpretados de varias formas: analizar el contenido de la publicación de La Fuente (también en el caso de Arroz Verde se optó por esta figura que fácilmente puede conducir a ningún sitio). Luego, en el curso de las investigaciones (que no lo fueron ni mucho menos), se abstuvieron de comparecer los principales implicados: el hermano del presidente, Edwin Moreno; sus amigos Conto Patiño y Javier Macías Carmigniani; y la esposa de este último, María Auxiliadora Patiño. Sí asistió Fernando Villavicencio, e hizo notar las contradicciones en las que incurrieron el presidente y su hermano en cuanto a la naturaleza de INA Investment, empresa off shore en cuya cuenta del Balboa Bank de Panamá se detectaron sospechosos movimientos financieros.

El informe de Fiscalización, que tardó más de dos meses en llegar al Pleno y no para su aprobación, nomás para su conocimiento, incluía una recomendación de peso para la Fiscalía: solicitar la cooperación penal internacional que permita abrir la cuenta de INA Investmen en el Balboa Bank, cuyo número fue proporcionado por el portal La Fuente. A ese informe se opusieron dos oficialistas: la entonces presidenta de la Comisión, María José Carrión, y Daniel Mendoza. Ellos redactaron un informe de minoría en el cual ni INA Investmen ni Lenín Moreno aparecen por ningún lado.

Ayer, Johanna Cedeño, sucesora de Carrión al frente de la Comisión, en un discurso completamente aséptico y libre de implicaciones políticas, presentó una moción que iba más en consonancia con el informe de minoría que con el otro. En lugar de pedir (como se acostumbra en estos casos) la aprobación del informe, con lo cual las recomendaciones de Fiscalización tendrían al menos un peso institucional en las investigaciones de las autoridades de control, propuso darlo por conocido. “Planteo una moción previa”, reaccionó el correísta Ronny Aleaga: someter el informe a votación. Pero en el documento enviado a la Presidencia (que César Litardo hizo leer no sin cierta satisfacción triunfalista) había escrito “moción”, no “moción previa”. O sea que quedó para más tarde, es decir, para nunca. Carlos Viteri insistió pero Litardo no le hizo el menor caso, quizá porque no presentó su pedido a través del departamento de Gestión Documental (cerrado a esas horas), procedimiento que el nuevo presidente de la Asamblea decidió instaurar para el tratamiento de las mociones.

Y ahí quedó la cosa. En la Asamblea dirán que cumplieron con su labor fiscalizadora. En la Fiscalía se preguntarán para qué se tomaron la molestia.

Agenda

Otros debates pendientes

Nuevos temas en agenda, aprobados por el Pleno: por pedido del correísta Carlos Viteri, se debatirá las comparecencias de los ministros de Ambiente y Comercio Exterior, para que expliquen el tema de la importación de basura plástica desde Estados Unidos. Por pedido de Lenin Plaza, se debatirá la reanudación de las fumigaciones de glifosato desde Colombia.