Informalidad en Los Ceibos

La administración de las casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) aún no es la óptima. Al menos esa es la apreciación de la Contraloría. El Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos, es el último ejemplo. Un informe del ente de control muestra un manejo descuidado de los bienes de larga duración y los medicamentos que deberían estar en manos de los afiliados.

Uno de los hallazgos más curiosos es que las autoridades omitieron el aseguramiento de muebles y equipos. Es más, en Los Ceibos ni siquiera están identificados algunos artículos. A decir del informe DPGY-0053-2019, “en la entidad, no se efectúa la identificación de sus bienes mediante la codificación de los mismos”.

La obligación para el sector público es que se coloque -en un lugar visible- un código de barras para cada escritorio, computador, silla y otros aparatos médicos. Pese a que el hospital es nuevo, se inauguró en marzo de 2017, no se codificó a la mayoría de bienes.

El problema es más grave si se considera que esos equipos, al no estar identificados, no cuentan con seguro para todo tipo de riesgos. No se cumplió “la contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir”.

El aseguramiento de bienes del Estado tiene como propósito, entre otros puntos, garantizar la inversión del país en caso de emergencias o desastres naturales. Algo similar a lo sucedido en el terremoto de abril de 2016.

El riesgo de perder la inversión en el hospital no es el único punto negativo que rodea a Los Ceibos. El personal no constató la existencia física de los medicamentos que supuestamente tiene en bodegas. Están en el papel, pero no se hicieron verificaciones.

Lo dicho se opone a lo dispuesto por las autoridades del centro. La Contraloría verificó la existencia de disposiciones escritas para el control de inventario de medicamentos. El paso más importante, realizar las verificaciones, no se cumplió hasta el cierre del informe que se aprobó el 29 de julio de este año.

Las fallas en el hospital iniciaron desde su construcción, EXPRESO publicó, en noviembre de 2018, que la infraestructura se edificó con recursos provenientes de un préstamo pese a que el IESS, en manos de Richard Espinosa, contaba con recursos propios.

En la mira

Respuesta

EXPRESO consultó, el 12 de agosto, a las autoridades del hospital por su versión sobre las anomalías detectadas entre 2017 y 2018, durante la gestión de Lenín Moreno. Hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial.

Medicamentos

La Contraloría detectó, además, que el hospital entregaba parte de sus medicamentos a otras casas de salud del Seguro Social sin el respaldo escrito necesario. Las medicinas adquiridas por el hospital no permanecían para sus pacientes.

El hospital

En marzo de 2017 se inauguró en Guayaquil el hospital de Los Ceibos, el más grande del Ecuador. Ocupa un área de 76.000 metros cuadrados. El hospital tiene seis torres de ocho pisos cada una y cuenta con 600 camas y 22 quirófanos.

Cuentas

El Seguro Social gastó 213,7 millones en compras públicas

El gasto disminuyó en el año que se admitió una crisis. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hizo menos adjudicaciones a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), durante el primer semestre de este año. En total, la entidad que dirige el representante de Lenín Moreno, Paúl Granda, firmó procesos por 213,7 millones de dólares.

El dato significa una reducción del 13,9 % si se compara con el mismo período del año pasado. Las entidades de la seguridad social adjudicaron contratos por bienes y servicios en un monto cercano a los 248,3 millones de dólares.

El plan de austeridad que se aplica en el IESS y sus hospitales también se replica en otras funciones del Estado. El Gobierno central -Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, secretarías, agencias y servicios- redujo su nivel de compras públicas en 11,2 %. En 2019, de enero a junio, entregó 799,1 millones de dólares. En el primer semestre de 2018, en cambio, se utilizaron 899,5 millones de dólares.

En total, según el análisis mensual del Servicio de Contratación Pública, el Estado ha gastado 2.942 millones de dólares en el primer semestre del año. JMF