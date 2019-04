Un hoyo financiero que mina las arcas del IESS

“Estos datos hablan de un sistema de salud bastante ‘patojo’ en el IESS y hay que tomar decisiones. Si no, esto va a explotar en cualquier momento”, sostiene Rodríguez, quien plantea que el Seguro de Salud no puede brindar una cobertura ilimitada y que el fondo de enfermedades catastróficas debe ser estructurado.

Después de un tratamiento de quimioterapia, Bolaños logró la remisión de la enfermedad y debía iniciar un tratamiento de mantenimiento de la mejoría que implica el suministro de 21 cápsulas de lenalidomida de 25 mg cada mes. Esa medicación tiene un costo de al menos $ 10.000 mensuales . “Los mismos médicos tratantes del IESS me dijeron que no puedo usar otro fármaco”, afirma.

El pasado 1 de marzo el IESS respondió formalmente al paciente que “este medicamento no consta dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente y no está autorizado para su adquisición”. Sánchez tramita hoy una acción de protección para que el hospital le suministre el fármaco.

Desde septiembre de 2017 se sometió a varios ciclos de quimioterapia en el hospital Teodoro Maldonado Carbo . “Antes del último tratamiento, los médicos me indicaron que yo requería Brentuximab Vedotin porque se dieron cuenta de que la quimioterapia no había resultado. Me dijeron que ese fármaco detiene la progresión de la enfermedad”, recuerda.

Carmen Chávez tiene 25 años y desde los 13 sufre los estragos de una dolencia que desembocó en una mezcla de tres enfermedades reumáticas: lupus eritematoso, esclerosis sistémica y artritis reumatoide. Vive en San Agustín, una comunidad rural del cantón Tosagua, en Manabí. Su madre, una aportante al Seguro Campesino, ha acompañado a la joven en su tratamiento, que inició en el hospital del IESS de Portoviejo.

Los dolores articulares y las inflamaciones le impiden llevar una vida normal. La artritis ha dejado secuelas y ha deformado los dedos de sus manos. La joven cuenta que los médicos encontraron que el tratamiento con tocilizumab ha sido el más eficaz para su raro caso, pero ese fármaco no figura en el cuadro básico de medicamentos y el IESS no se lo puede proveer. “Me dijeron que hay evidencias de que esta medicina es eficaz para la artritis reumatoide, pero no para lupus, que también padezco”, indica. Cada mes, ella debe aplicarse 440 miligramos de una solución inyectable que tiene un costo de 1.200 dólares. “Lo único que me queda es interponer una acción de protección para que el IESS me entregue la medicina”, afirma.

50 fármacos más en el CNMB

Abril de este año es el plazo previsto para que las autoridades sanitarias aprueben la inclusión de nuevos fármacos en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) y su impacto en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

El CNMB, que no se actualiza desde 2013, tiene registrados 787 medicamentos e insumos médicos. Según el Ministerio de Salud, 116 son para el tratamiento de enfermedades catastróficas, raras y huérfanas.

Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, lidera un pedido de su sector a la Presidencia de la República para que se traspasen los recursos que financien la inclusión de los nuevos medicamentos.

Según Carrasco, cerca de $ 200 millones anuales costaría la adquisición de aproximadamente 50 fármacos que entrarían al CNMB, entre ellos los indicados para el tratamiento de VIH, cáncer y otras patologías catastróficas.

Una alternativa más barata a las costosas medicinas para tratar el cáncer y otras enfermedades complejas, está en los llamados biosimilares, opinan expertos consultados.

En Ecuador, varios de estos productos ya forman parte del CNMB. “Son medicamentos que contienen una versión del principio activo de un medicamento biológico de referencia y son equivalentes en calidad, eficacia y seguridad”, sostiene Eduardo Cioppi, director regional de mAbxience, una de las empresas fabricantes.