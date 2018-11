El IESS se ‘enreda’ con los créditos que pidió

Las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) necesitan una revisión urgente. Las decisiones del gobierno anterior complican los registros financieros de la entidad y la Contraloría General del Estado está al tanto. La obtención de préstamos, que promocionó el expresidente del directorio, Richard Espinosa, está en la mira.

El IESS contrató préstamos por 64,9 millones de dólares para construir el hospital de Los Ceibos, en Guayaquil. Esto, tal como publicó EXPRESO el 3 de noviembre, pese a que se contaba con los recursos propios para financiar la obra. Es decir, a los ojos de la Contraloría General, el seguro no debía incurrir en solicitudes de créditos porque tenía el dinero.

Espinosa, sin embargo, gestionó préstamos para construcciones y equipamientos por más de 150 millones de dólares.

Las operaciones crediticias terminarán de pagarse a finales de 2024.

No fue solo la contratación de deuda, el ente de control también cuestiona que se hayan pagado cerca de 8 millones de dólares por consultorías que determinen si se puede gestionar el préstamo o no. El seguro, entonces, pagó para verificar si se requerían los fondos, aunque la Contraloría ahora dice que no se necesitaban.

Pese a los estudios de auditoría, Espinosa defiende las operaciones hechas con el Deutsche Bank y otras entidades. Según detalló, en respuesta a este Diario, “los recursos que llegaron se colocaron en productos que entrega el Banco del IESS generándose una ganancia”. El exfuncionario asegura que el banco ganó 7,4 millones de dólares por usar dinero prestado para entregar créditos a los afiliados. 600.000 dólares menos de lo que costó la consultoría para viabilizar el crédito externo.

El exministro de Rafael Correa aseguró que “ese monto está dentro de los intereses y costo administrativo del préstamo, como se describe en el informe de Contraloría, y es indispensable para la obtención del crédito”.

Los préstamos que solicitó el IESS, entre julio de 2016 y mayo de 2017, sirvieron para financiar hospitales en Quito, Machala y Guayaquil. En el Puerto Principal, por ejemplo, se construyó el Hospital de Los Ceibos con una serie de irregularidades que la Contraloría investiga.

Espinosa aseguró que apelará los cuestionamientos hechos a la construcción y financiamiento del complejo hospitalario de Los Ceibos.

Este Diario consultó a las actuales autoridades del IESS y a los representantes del hospital pero, hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta oficial.