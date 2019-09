El día que fluyó el tráfico en la capital

Aunque todavía es pronto para emitir un veredicto, muchos residentes de Quito ya lo hicieron. La aplicación de la medida de restricción ‘Hoy no circula’ generó comentarios. A favor y en contra. En redes sociales y en las calles. Y es normal... Fue el primer día (madrugada y noche) con aproximadamente 105.000 vehículos fuera de circulación. Los agentes metropolitanos de tránsito estaban por todas partes, atentos para que los infractores no escaparan.

Hasta la tarde de ayer, 110 personas ya habían sido sancionadas por el incumplimiento. Y sus carros y motos, llevados a los patios de retención para que, con suerte y el 15 % del salario básico unificado (si es la primera vez), los puedan retirar hoy.

Según el asesor legal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Ronald Verdesoto, con el ‘Pico y placa’ se hacían al día, en promedio, 100 retenciones vehiculares. Con ‘Hoy no circula’ se esperaba que las infracciones fueran mitigadas. Pero esto no se cumplió.

Hubo otros ciudadanos, como Estefanía Terán, que tuvieron muy en cuenta la nueva disposición de tránsito. Con 30 años y odontóloga de profesión, dijo a este Diario que el tráfico estuvo mucho más fluido, en la mañana (en la avenida General Rumiñahui, suroriente), en comparación con días pasados cuando funcionaba el ‘Pico y placa’. Eso sí, para no arriesgarse, madrugó un poquito más. “Tenía el presentimiento de que iba a ser caótico. Pero no. Esperemos a ver qué pasa mañana (hoy)”, añadió.

“Para mí ha sido fantástico. Vivo en Los Chillos y se siente una ciudad con menos carga vehicular. Al mediodía regreso al Valle. Hasta la semana pasada me tomaba entre una hora y cuarto, hoy (ayer) desde La Floresta a Conocoto fueron 38 minutos”, comentó Gianna Benalcázar, fotógrafa. Ella agregó que en el sector del Coliseo Rumiñahui y el Hospital Militar, centro-oriente de la urbe, el tráfico estuvo fluido. “No hay punto de comparación (...) yo apoyo que esta medida sí aplique indefinidamente”, acotó.

No todos estuvieron muy a gusto. Por ejemplo, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), publicó en su cuenta de Twitter: “A pocas horas de ‘Hoy no circula’ y el sector productivo de Quito no tiene claro quiénes sí podrán circular con sus mercancías. Falta profesionalismo del Municipio de Quito. ¡No hay seguridad jurídica para trabajar y esta es una de las ciudades con más subempleo!”.

Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), señaló, en una entrevista radial ayer en la mañana, que la medida tiene “graves afectaciones” para el sector productivo. Aseguró que pone en riesgo una producción de un volumen de 305 millones de dólares, 7.000 puestos de empleo...

El presidente del Observatorio Metropolitano de Movilidad, Cristóbal Buendía, reconoció que el flujo vehicular mejoró. Sin embargo, indicó a EXPRESO que no hubo la debida difusión de información por parte del Municipio de Quito y por eso las más de 100 sanciones. Además, dijo que las 120 mil personas que dejaron sus autos no contaron con alternativas claras. “Usaron taxis y aplicaciones móviles”, dijo.

Para Buendía, el tema del flujo vehicular es “pan para hoy, hambre para mañana”. Comentó que la gente, cuando empiece a sentir la medida de restricción, buscará alternativas que van a encarecer la economía o van a adquirir otro vehículo.

14 frentes de repavimentación

Las máquinas arrancaron los trabajos de repavimentación la mañana de ayer. Según el Municipio de Quito, existen 14 frentes de labores a lo largo de la ciudad. Con ello también se inició la medida de restricción vehicular, de 05:00 a 20:00. Uno de estos frentes está en el sector de Martha Bucaram (sur), donde Jorge Yunda, alcalde de la capital, dio a conocer que la decisión de implementar el ‘Hoy no circula’ se la tomó porque en las calles a intervenir se concentra al menos el 40 % de la circulación vehicular.

“Esperamos pasar esta primera fase y se podrá manejar de otra manera la medida. Estas vías son de alto tráfico”, comentó Yunda en el inicio de la obra. Este sistema integral se ejecutará en cinco fases. Según el burgomaestre, se trabajarán las 24 horas y 7 días a la semana. “De la mano de la vialidad estamos mejorando las relaciones para tener un servicio de transporte decente”, reiteró Yunda. Las obras comenzaron en el sur, en La Ecuatoriana; en el centro, en las calles Loja y Chimborazo; y en el norte, en la avenida El Inca. Por su parte, Mauricio Rosales, gerente de la Empresa de Obras Públicas, afirmó que en total se abrirán 39 frentes de obra en la ciudad.