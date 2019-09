La ‘hormiga loca’ y el mal de la caña

Son carnívoras . Despedazan, cada una con seis dientes, a las presas. Y lo hacen hasta en un minuto. Con movimientos erráticos, atacan en colonia . Son amarillas y miden apenas tres milímetros. Pero su tamaño no importa. Son invasoras... Este no es el tráiler de una película de terror. Las protagonistas, en esta historia, son las ‘hormigas locas’ . Y una investigación ha reportado, por primera vez, su presencia en Ecuador.

Pero... ¿cómo crean una asociación entre ambas especies? Como pastores con su rebaño. Dice el entomólogo que los áfidos extraen la sabia de la planta y luego excretan esos azúcares. Las hormigas se aprovechan de ello y comen la sustancia llamada ‘Rocío de Miel’. No queda ahí. A cambio, las invasoras los cuidan de los depredadores y parásitos. Incluso los acicalan (se muestra en un vídeo). “Las hormigas inventaron la ganadería”, espeta Pazmiño sobre esta alianza.

Aunque parezca un cuento de animales, esta asociación podría ser bastante perjudicial, ya que los áfidos se siguen reproduciendo, aumenta la población, y, por ende, la plaga. Lo que no ocurriría en condiciones normales. Es decir, sin la ‘hormiga loca’.

Entonces, los áfidos extraen los nutrientes de la planta, esta no genera la cantidad de azúcar necesaria y se convierte en una afectación del cultivo. Un riesgo, sobre todo, si se toma en cuenta que, según el informe (en 2017) del Cincae, la cadena productiva representa uno de los pilares fundamentales del desarrollo agrícola del país, con alrededor del 3,9 % del PIB agrícola.

No solo eso. Pazmiño asegura, desde el laboratorio donde estudia los ejemplares, que la ‘hormiga loca’ podría reducir, como ocurrió en otras regiones, hasta en un 75 % la población de hormigas nativas. Las matan. En sus colonias tienen muchas reinas, no hay competencia entre ellas y, a diferencia de las nativas, no hacen vuelos nupciales, por lo que no se puede detectar cuándo se reproducen. Pese a que gustan del azúcar, sus ojos, grandes y negros, también apuntan a los insectos y animales débiles: ranas, ratones, crías. Los despedazan y con la carne alimentan a las larvas, que en dos o tres semanas serán obreras, machos o reinas.

El investigador comenta que, aunque en febrero se detectó por primera vez esta especie en el país, podría haber estado ya en tierras de la costa desde hace más de diez años. Sin embargo, recién ha empezado a generar problemas. Y el cultivo en el que hallaron a la hormiga está en cuarentena.

El estudio, hecho por Pazmiño, del Inabio; Mendoza, del Cincae; y Gabriel Brito, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, detalla que las especies invasoras son consideradas la segunda causa más importante de pérdida de biodiversidad en el mundo, después de la destrucción del hábitat. Pazmiño reconoce que falta aún mucha investigación acerca de especies invasoras.