Las historias de frontera

Andreina

22 años

Maracaibo

Bachiller

Es madre de dos pequeños, uno de dos y otro de cuatro años, con quienes decidió dejar Maracaibo con el dinero que le envió su esposo, quien hace ocho meses está trabajando en el Perú. “Mi esposo no sabe que estoy viajando para allá, él está ahorita en alta mar en sus faenas de pesca y le queremos dar la sorpresa con mis dos hijos. Me dijo que no viajara, pero la situación es cada día más complicada, no tenía ni para el desayuno de los niños, así que decidí tomar dos maletas y aventurarme. Sé que con la ayuda de Dios voy a llegar hasta donde está mi esposo y reunir nuevamente a la familia. Los niños lo extrañan mucho, sé que le va hacer feliz que lleguemos, aunque estamos sufriendo mucho, ya que no se come bien, y los niños incluso tienen dolor de estómago, dependiendo lo que les hayan brindado”.