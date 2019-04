El piloto que nunca voló

Cuando Jorge Giler Zambrano decide sentarse a tomar su café a eso de las 11:00, se desentiende de cualquier responsabilidad. Porque las tiene, aunque no aparezca en el rol del personal que labora en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Sin embargo, nadie como él cumple de manera rigurosa un horario de trabajo. No importa si es lunes o domingo; si es día de elecciones o feriado, como el pasado Viernes Santo, cuando él hacía sus recorridos por las diferentes áreas del complejo aeroportuario de Guayaquil, mientras todo el mundo local, católico o no, tomaba descanso o visitaba las iglesias.

A esa hora, Jorge, o George, como también se lo conoce, se sienta en algún rincón de cualquiera de los restaurantes ubicados en las salas de Salida Nacional o Internacional, saca de una bolsa un pomo con café soluble y un termo; además de una pequeña cuchara y un recipiente con azúcar. Se toma media hora en este asunto. Luego, con la rigurosidad del caso, comienza a guardar cada elemento usado, antes de levantarse para volver a ocuparse de sus tareas diarias.

¿Seguro que no aparece como empleado de Tagsa?, fue la pregunta que EXPRESO hizo a una de las dependientes del cubículo de Información del aeropuerto. La respuesta fue contundente: “Señor, he buscado en el archivo digitalizado de personal y no aparece ningún Jorge Giler por ningún lado”.

Puede que el Jorge Giler por el que se indagaba no esté en esa lista, pero de que en ese momento, esta persona se encuentre cumpliendo con su rutina es algo de lo que puede dar cuenta cualquiera de las cerca 10 mil personas que entran y salen a diario por este complejo, ubicado a un costado de la avenida de las Américas.

Es fácil distinguirlo. Viste de saco y pantalón azul marino, camisa blanca y suele ir arrastrando una maleta de viajero. Unas cuantas credenciales le cuelgan del cuello. Son cosas que le regalan, sus conocidos, personal del aire. A veces hasta asume el paso acelerado que es común ver en los pilotos de los aviones comerciales que van y vienen por este recinto.

“Ud. se refiere a Jorgito”, sostenía uno de los agentes de la oficina de ventas de la empresa aérea Tame en el aeropuerto. “No, él no es piloto”, aclara.

Pero lo parece, hasta guarda en su maleta un libro en cuya pasta se lee: Manual de instrucción de vuelos. Fuerzas Armadas del Ecuador.