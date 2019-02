La historia detrás de un viejo molino abandonado

Diez años de cierre no es mucho tiempo, dice Efraín Chinchero, guía del recorrido. Sin embargo, la gente en situación de calle ha hecho de este lugar abandonado su hogar , y hacen que se vea aún más deteriorada. “Cuando llegamos había gente aquí bebiendo o consumiendo drogas”, relata.

Los franciscanos trajeron las semillas y se sembraba ya en los campos de la antigua Real Audiencia. Según Chinchero, era imperativo tener un molino en este territorio y la quebrada era el lugar indicado por la cercanía al Centro Histórico y al río Machángara, de donde obtendría su fuerza.

Ya en 1906 existen los registros de que el lugar le pertenecía a Antonio Barahona; él y su familia la mantuvieron como la pionera de la región. “¿Si no lo conocemos, cómo pretendemos rescatar este espacio?”, pregunta el narrador, pues ahora el inmueble es propiedad de varias familias que no han logrado ponerse de acuerdo en reabrirlo o establecer un museo. Eduardo Muela vive a unos 100 metros del viejo molino y trabajó allí desde muy joven. “Ahora se ve lleno de maleza e indigentes. Antes incluso pasaban los tráileres cargados de trigo”, comenta. Hace 10 años no había árboles, pues un grupo de universitarios los sembró para reforestar el lugar, algo que, dicen los habitantes, los ha perjudicado.

Eduardo fue obrero y poco a poco fue ascendiendo hasta ser uno de los administradores, pero la vorágine de la modernidad fue dejando a El Censo detrás de ‘otros gigantes’ que fueron creciendo desde los años 70. “Los molinos funcionaban con la fuerza del río. Antes el agua no estaba contaminada”, relata el extrabajador del lugar. Las paredes lucen pintadas con grafitis alusivos a los fantasmas que muchos dicen escuchar por las noches o a las reivindicaciones de grupos sociales culturales.

Historia

Tertulia y misterio en el sitio

Este colectivo realiza estos recorridos para revalorizar la historia de sitios que ya no son de uso común de los quiteños. El proyecto nació en 2018, por iniciativa de un grupo de emprendedores del Turismo Histórico Cultural, el arte y las expresiones extravagantes. El equipo tiene afinidad a las artes escénicas, a la música e intenta desvelar el misterio y el lado oculto de la capital. Según Efraín Chinchero, sus rutas tienen el objetivo de implementar el Turismo Negro o también nombrado como: Tanatoturismo, como una nueva forma de conocer la ciudad de Quito y dar otra cara al extranjero en la ciudad. Todo esto, sin caer en el show de las casas de fantasmas, con seriedad, manifiesta.