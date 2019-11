“Quien aspire a dirigir el país tiene que contar de qué vive”

Guillermo Lasso es la primera figura pública que, al ser preguntado por EXPRESO por sus obligaciones tributarias, no se inmuta, no titubea y no se pone a la defensiva contando lo que paga de impuestos. No tiene problema en transparentar sus cuentas y, de hecho, considera que es el primer sacrificio que debe hacer cualquier persona con aspiraciones públicas.

- Ecuador se ahoga económicamente ante la falta de ingresos, en un contexto donde ha proliferado la corrupción y se han perdido miles de millones de dólares. Y, ahora, la reforma económica plantea calificar como reservados los datos tributarios de las autoridades. ¿No es ahondar en la opacidad?

- Me parece absolutamente inaceptable. Todo ecuatoriano que levante la mano y aspire a dirigir el país, a ser dirigente político, gremial o social tiene la obligación de ser transparente con los ecuatorianos y entregar, como mínimo, la información tributario y dejar claro de qué vive él y su familia. También aquellos que han tenido éxito en su vida, aunque no sean dirigentes, porque es una obligación de todos contribuir al desarrollo del país.

▶Lea también: Ecuador, en busca de la fórmula para salir de la crisis

- ¿Es un error o usted ve algún cálculo político en ocultar ese tipo de datos?

- Es un error. Si queremos luchar contra la corrupción, debemos propender hacia la transparencia. Sobre todo, se tiene que conocer respecto de aquellas personas que quieren que esa información sea reservada -que no tiene por qué serlo, insisto- y de aquellos que no pagando nada de impuestos, proponen modelos económicos aumentando el pago de tributos de los pocos ecuatorianos que sí pagamos Impuesto a la Renta.