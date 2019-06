Un Guayas con poco dinero, deudas incobrables y espías

La situación es crítica. O por lo menos así lo dibuja con sus palabras el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, quien ayer comentó, casi un mes después de asumir su cargo, que la anterior administración le dejó un presupuesto ínfimo, con una cartera vencida que en parte no podrán cobrar e, incluso, con exfuncionarios que presuntamente lo están espiando.

Este fue el panorama que el prefecto expuso ante el pleno del Consejo Provincial del Guayas en su primera sesión de la actual gestión. “Estamos viviendo un desorden, prácticamente un caos”, dijo Morales, quien luego se refirió a que solo tiene un 2 % del presupuesto a su favor para trabajar en la provincia, porque el restante 98 % está comprometido.

Eso no es todo. Existe una cartera vencida o por cobrar de 51 millones de dólares, $ 14,7 millones no se pueden cobrar porque, según dijo Morales, las empresas no existen en la Superintendencia de Compañías ni tampoco en el Servicio de Rentas Internas.

La cereza de este pastel de presuntas irregularidades es un supuesto espionaje informático. El prefecto dijo que 62 exempleados tienen acceso al 100 % a todas las dependencias de la Prefectura a nivel informático, y dos que lo hacen o podrían hacerlo desde cualquier parte del mundo. “He dispuesto el cambio de la parte informática, las claves, el contrato de antihackers. Porque seguro que aquí donde estamos hay alguien que nos vigila”, dijo.

Todo esto sin precisar el monto exacto al que asciende el 2 % de recursos que tiene para trabajar y en qué está comprometido el 98 %. No obstante, en base al presupuesto prorrogado de 2019 (250 millones de dólares), ese porcentaje llega a los 5 millones de dólares. Tampoco mencionó a las supuestas empresas fantasmas, ni reveló los nombres de los exempleados con privilegios informáticos o si los denunció ante la Fiscalía.

Este Diario solicitó esos datos a la asistente del prefecto, pero hasta el cierre de esta edición no respondió. Asimismo, solicitó comentarios a la exprefecta Mónica Becerra, quien tampoco respondió; y al exprefecto Jimmy Jairala, quien adelantó que hoy comentará.

El contexto

La Prefectura del Guayas permanece cerrada desde el 20 de mayo del presente año por decisión de su titular Carlos Luis Morales, quien dijo que encontró una institución en situación lamentable. El cierre durará 60 días, aunque el prefecto dijo que en 15 días espera brindar más información.