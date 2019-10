Guayaquil y Quito amanecen sin transporte urbano

No hay cómo llegar al trabajo. Trabajamos para el Ministerio de Salud y no sabemos cómo llegar”, dijo el empleado público, quien tomó la precaución de tomar fotos y grabar videos para tener respaldo de la situación .

Un día inusual para Elizabeth Maridueña. Tuvo que tomar un taxi desde su domicilio en Mucho Lote 2 , norte de Guayaquil, para llegar a la vía a Daule, a la altura de la entrada a Pascuales, y hasta ahí llegó. Junto a la ciudadana, empleada de una fundación en Daule, decenas de personas más miraban los carros que transitaban la mañana de este, 3 de octubre de 2019, primer día del paro de transportistas , como esperando algún buen samaritano que los lleve así sea pagando un poco más de lo habitual. “Hasta el momento no hay ningún bus . Estamos aquí esperando a que nos recoja algún carro, pero nada. Tengo que llamar a mi trabajo para avisar que llegaré tarde”.

#Atención | Luis Lalama confirmó que no hay movimiento de buses en la terminal de #Guayaquil . Tampoco hay reporte de cierre de vías en la ciudad, hasta el momento, y no se tomarán acciones contra el taxismo informal que está transportando a algunas personas a sus trabajos. pic.twitter.com/XQgSZtCeC4

La vía a Daule, hasta las 07:45 no estaba bloqueada, a diferencia de la noche del 2 de octubre que fue interrumpida por transportistas a la altura de Indulac, reportó el ECU 911 de Samborondón. Ningún bus de transporte público se pudo observar en la transitada arteria del Puerto Principal que conecta a la ciudad con otros cantones y provincias.

Luis Lalama, comandante de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, confirmó a EXPRESO que hasta esa hora no existía reporte de vías cerradas en la ciudad. Además, que la autoridad no tomará acciones en contra del taxismo informal que desde temprano transporta a algunas personas hasta sus lugares de trabajo. “No vamos a tomar acciones contra nadie. Hay busetas y furgonetas que están movilizando a las personas, lo importante es que están siendo controlada para no generar ningún inconveniente”.

Sin embargo, horas después la ATM empezó a reportar disturbios y concentraciones en diferentes puntos como en la Av. 25 de Julio, frente al C.C Riocentro Sur, en el sector Las Cañas en Av. Casuarina, y la ciudadela Martha de Roldós, en el cerro de Mapasingue.