Primer día de gobiernos sin gobierno

Sin timonel. Pasó lo que desde hace varios días se vaticinaba: varios municipios del país son hoy como barcos a la deriva, sin rumbo, sin tripulación y sin capitán. Los recursos pendientes por resolver ante el Tribunal Contencioso Electoral o ya resueltos que deben esperar el transcurso de los plazos legales para su ejecución han dejado en acefalía a varias jurisdicciones del país porque, hasta que esos plazos no concluyan, no se pueden entregar las credenciales a las nuevas autoridades y por consiguiente no pueden tomar posesión de sus cargos.

El alcalde electo de Jama, Robert Castro, reconoce que esta espera ha generado intranquilidad en la ciudadanía, cayendo en un vacío y trastocando los tiempos establecidos. “No podemos convocar a una sesión inaugural. Esto crea un ambiente de nerviosismo. Los pueblos merecen respeto, tienen sus límites de tolerancia y paciencia”, manifestó. Mientras que Enrique Bernal, director administrativo de dicho gobierno local, lamenta que la ciudadanía no podrá realizar ningún trámite habitual en el Municipio. “Atención normal no habrá. No existirá facturación porque los encargados son de libre remoción y hasta hoy (ayer) cumplieron sus funciones. No hay alcalde que ordene un pago, las claves biométricas se bloquean”, explicó.

En cambio, Jorge Almeida, director administrativo del Municipio de Tosagua, pese a este contexto, aclaró que atenderán normalmente en pagos de predios urbanos y rurales, registro de la propiedad, argumentando que son trámites que no necesitan de la posesión de un primer edil para realizarse.

Guayas no está exenta de estos problemas. El alcalde de Milagro, Francisco Asán, recibió ayer su credencial luego de superar todos los plazos de ley. No obstante, no podrá sesionar el Concejo Cantonal hasta que cuatro concejales del distrito 1 reciban sus credenciales. Asán espera convocar a la primera sesión para el próximo viernes y elegir al vicealcalde y conformar las comisiones legislativas municipales.

Aún quedan pendientes de entregar credenciales a los alcaldes de Salitre y Naranjito, Julio Alfaro y Máximo Betancourth, en su orden; concejales de los cantones Daule y de Bucay; y a los miembros de la Junta Parroquial Pedro J. Montero del cantón Yaguachi.

El presidente de la Junta Electoral del Guayas, Julio Candell, estima que a partir de mañana, en distintos días, dependiendo de la culminación de los plazos de ley, entregará credenciales a las autoridades pendientes. “Habrá unas el jueves y otras el viernes. Otras, incluso se pueden extender hasta el lunes. Estimo y espero que no pasará del miércoles de la próxima semana que Guayas estará cerrado con la entrega de credenciales”. TOF - AAE - AG