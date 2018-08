El gasto por los ‘planes fallidos’

Los vestigios de la fallida relación económica entre Ecuador y Venezuela todavía pasan factura. Dos de las tres empresas bilaterales generan gastos que paga el gobierno ecuatoriano.

La Gran Nacional Minera es un ejemplo. Aunque su estado en la Superintendencia de Compañías es “inactiva”, y no tiene nuevos proyectos de inversión, aún utiliza presupuesto estatal. Hasta junio de este año, la Gran Nacional Minera gastó 677.662,53 dólares.

En total, para 2018, la empresa binacional cuenta con 1,5 millones de dólares, según su planificación anual.

¿En qué gastó la compañía inactiva? El principal rubro es el pago de sueldos: 419.789 dólares sirvieron para “salarios, liquidaciones y anticipos” en el primer semestre del año.

La Gran Nacional Minera, que tiene un 51 % de participación de Ecuador y 49 % de Venezuela, recibió dos proyectos en 2011: El Reventador y Mompiche. Ambos siguen en fase de auditorías y estudios tras siete años de trabajo.

Un caso similar es el de la Refinería del Pacífico. El proyecto que el presidente Lenín Moreno declaró fallido aún genera gastos millonarios para el Estado.

Según la Superintendencia de Compañías, la empresa binacional también está inactiva. La falta de un proyecto, sin embargo, no impidió que en seis meses se utilicen 2,7 millones de dólares. Todo el monto fue para gastos corrientes de la propuesta que impulsó el expresidente Rafael Correa.

Es decir, casi tres millones de dólares, de recursos públicos, fueron enviados para una empresa pública que desaparecerá si se concreta la construcción de la nueva Refinería de Manabí.

Sobre el tema, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, anunció que hay interés de inversores por adjudicarse el proyecto sin la participación de Venezuela. Aún falta un decreto presidencial (ofrecido desde enero) para que se concrete la nueva inversión.

EXPRESO consultó con los representantes de la empresa mixta Refinería del Pacífico sobre el uso de los recursos públicos. En la entidad explicaron que el vocero designado es el accionista mayoritario de la refinería: la empresa pública Petroecuador.

En la estatal, sin embargo, no hay información acerca del proyecto que no se realizará y se direccionó el pedido al Ministerio de Hidrocarburos. Hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta de esa cartera de Estado.

La tercera compañía de Ecuador y Venezuela también fracasó. Río Napo está en liquidación y supone una pugna entre los dos países por pagos pendientes. Petróleos de Venezuela (accionista de Río Napo) pide algo más de 380 millones de dólares para cerrar la empresa. Ecuador, tal como informó este Diario el 2 de julio, no reconocerá más de 80 millones.