El Gobierno arrastra una carga de $ 1.635 millones

Poner la casa en orden es un trabajo largo y, sobre todo, costoso. En el gobierno del expresidente Rafael Correa, e incluso en los dos primeros años de la administración de Lenín Moreno, se acumularon cuentas registradas, pero aún no pagadas. Con el tiempo, estas obligaciones crecieron considerablemente y, hasta junio de este año, sumaron más de 1.635 millones de dólares. El problema es que, al menos en el mediano plazo, no hay forma de eliminar esas cargas fiscales.

Para combatir el escenario adverso se deben cumplir tres pasos. Lo primero que debía hacerse era transparentar las cuentas. El monto no aparecía registrado directamente como deuda por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es más, durante el Gobierno anterior y en la gestión de los exministros Carlos de la Torre y María Elsa Viteri no estaba publicado en ninguna plataforma. Con la llegada de Richard Martínez al Ministerio de Economía, se hizo un espacio en el reporte de deuda pública bajo el nombre de “Obligaciones no pagadas y registradas en presupuestos clausurados”. Es decir, facturas pendientes de cancelación que fueron registradas en ejercicios fiscales anteriores y que aún no son honradas.

El segundo paso era saber a quién se le adeudaba y cuánto sumaba la cuenta. Entre los acreedores están los proveedores privados que entregaron bienes y servicios a las entidades del Gobierno central, pero que aún no reciben el pago por esos contratos. En total, a junio de este año, la deuda con entidades privadas sumó un poco más de 698,1 millones de dólares. 42,6 % del total de deuda en esta categoría.

El resto se distribuye en varias entidades públicas. El Gobierno le debe, por ejemplo, a empresas públicas por servicios prestados. En la lista están Petroecuador, a quien le adeuda por combustible, y Tame, que tiene cuentas por viajes realizados por el expresidente Rafael Correa y su equipo que nunca fueron pagados.

El total de pendientes a empresas públicas es de 206,5 millones de dólares.

Otro rubro importante corresponde a las deudas entre entidades estatales. Si el Ministerio de Salud mantiene cuentas con el Ministerio de Educación, estas aparecen en este registro. Por esas facturas entre instituciones del Gobierno central hay un monto de 224,5 millones de dólares sin cancelar.

Uno de los más interesantes es, sin embargo, el valor que el gobierno de Lenín Moreno debe a los gobiernos autónomos descentralizados y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ambos, según el último reporte de Economía y Finanzas, suman más de 150 millones de dólares.

En el caso del Seguro Social, en el registro se considera únicamente un valor de 36 millones de dólares que corresponde a posibles demoras en el pago patronal de las instituciones públicas. Ahí no aparece la deuda de más de 2.500 millones de dólares que estableció la Contraloría General del Estado a favor del Instituto.

El tercer paso es el más difícil: pagar las deudas. El Gobierno sabe que actualmente no cuenta con los 1.635 millones de dólares para honrar todos los compromisos, pero espera reducir la cantidad cada mes. No solo por una obligación con los acreedores, sino porque es una de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo multilateral, entre sus condiciones para el financiamiento estatal, establece que el Gobierno honre sus deudas y reduzca sus plazos de mora.

La deuda del Gobierno

Interna

Tomando en cuenta la deuda agregada -que incluye la mayoría de compromisos pendientes del Gobierno central-, el monto de pendientes internos es de 16.626 millones de dólares. Ahí se incluyen, por ejemplo, los compromisos por emisiones de bonos para tenedores internos como el IESS.

Externa

La deuda externa, en el monto agregado o consolidado, es la misma. A junio de este año, según el último reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, la cantidad superaba los 39.279 millones de dólares. Entre los acreedores están bancos, organismos multilaterales y otros países.

Preventas

Otra de las innovaciones del actual Ministerio de Economía y Finanzas es que se incluyó el reporte de cuánto se debe por preventas de petróleo a empresas asiáticas. Al 30 de junio ese ítem sumó 165 millones de dólares. Esa cifra fue ocultada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Datos

Registros

La deuda del Gobierno con el Seguro Social por las cuestionadas operaciones correístas todavía no aparece en los registros.

Proveedores

Los pequeños y medianos proveedores realizan, constantemente, protestas por la falta de pago.

Gobiernos locales

Las deudas con gobiernos locales se arrastran desde la administración de Correa.