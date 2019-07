El Gobierno regresa a ver a la energía solar

De refinería a proyecto de energía solar. Para mañana está planificado el lanzamiento del proceso público de selección para el desarrollo de los proyectos de inversión El Aromo y Villonaco II y III, organizado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Según la cartera de Estado, el proyecto fotovoltaico El Aromo (Manabí) se localizará en el espacio que fue acondicionado para desarrollar la Refinería del Pacífico. Tendrá una capacidad instalada teórica de 200 MW (megavatios). Mientras que el proyecto eólico Villonaco II y III comprende los emplazamientos Membrillo Ducal y Huayrapamaba, ubicados en la provincia de Loja.

Al evento de mañana asistirán representantes de empresas internacionales especializadas en centrales eléctricas con energías renovables no convencionales de Alemania, Dinamarca, Canadá, España, China, Corea, Japón, Estados Unidos de América, Colombia, Chile, entre otros países.

No obstante, no es la primera vez que el Gobierno busca incursionar en ese tipo de energías. Durante el régimen del expresidente Rafael Correa se anunció el plan para instalar 17 proyectos de energía solar a escala nacional, con el fin de cambiar la matriz energética del país. Es decir, dejar de depender únicamente del petróleo. Sin embargo, la meta no se cumplió y ninguno de los 17 proyectos es una realidad.

¿Cuál fue la razón? El exministro de Energía de ese entonces y actual asambleísta Esteban Albornoz, explicó a EXPRESO que el elevado costo de instalación de ese tipo de proyectos hizo que no se concretaran. En esa época, la mayoría de empresas especializadas provenía de Europa y toda la infraestructura y el funcionamiento de las plantas solares hacían que el costo de esa energía sea muy alto.

Entre 2011 y 2013, las empresas privadas interesadas en implementar las plantas fotovoltaicas no consiguieron el elevado financiamiento y su implementación se truncó.

Pero ahora países como China han incursionado en la generación de energía fotovoltaica y los costos pueden haber bajado, dice Albornoz. El Gobierno deberá analizar su conveniencia, añade.

René Ortiz, exsecretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), confirma la hipótesis de Albornoz y asegura que la instalación de sistemas fotovoltaicos ha reducido su costo y ahora es conveniente. En California (EE.UU.), por ejemplo, el costo de kilovatio hora es de $0,14.

El petróleo predomina

Según el último Balance Energético Nacional, que presentó el Gobierno en el 2017, un 88 % de la energía provino del petróleo, mientras que la que se obtuvo de recursos renovables como: agua, sol o viento representó un 6 %.

En el país, las energías provenientes de hidrocarburos siguen predominando y el cambio de matriz energética que buscó ser impulsado por el anterior Gobierno no se concretó.