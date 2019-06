Epidemia de cierres en Gobiernos locales

Una epidemia de cierres que amenaza con extenderse. Con la posesión de las nuevas autoridades seccionales llegaron las novedades sobre la situación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Algunos casos serían tan agobiantes que lo mejor es irse al paro por algunos días, semanas o meses.

El caso más reciente fue anunciado el viernes. El alcalde de Balzar, Alex Zambrano, dijo que el Municipio a su cargo permanecerá cerrado por 20 días hasta hacer una “radiografía” de los departamentos que conforman la entidad que, en un breve vistazo, dan señales poco alentadoras.

“Hemos encontrado muchos problemas en lo administrativo, económico y de salubridad”, argumentó el funcionario, quien explicó que para no dejar totalmente inactivo al Cabildo se seguirá atendiendo en ventanilla el cobro de los catastros, planillas de servicios básicos, tasas de camales y de revisión vehicular.

Hasta el momento, tres municipios y una prefectura (la de Guayas) han anunciado que cerrarán sus puertas por un tiempo para “poner la casa en orden”. La falta de cuentas claras, existencia de instalaciones en mal estado, exceso de personal y hasta millonarias deudas son algunas de las justificaciones para tomar esta medida.

El Gobierno de Guayas cumple hoy 14 días parado de los 60 que se puso como plazo mínimo el prefecto Carlos Luis Morales para auditar las instalaciones y el saldo de caja recibido que, según el funcionario, “no representa la magnitud de la gestión que necesita y merece el Gobierno de Guayas”, dijo el 20 de mayo pasado.

En 2017 el expresidente Rafael Correa presentó a la Asamblea el proyecto de Ley de Transición para gobiernos entrantes y salientes. Pero la normativa está referida únicamente a la Función Ejecutiva. Para los gobiernos seccionales no existe una normativa, por lo que no entregar la información a los sucesores no tiene ninguna sanción.

Eso fue lo que sostuvo justamente el alcalde de Playas, Daniel Mite, el 15 de mayo, cuando decidió suspender el trabajo del Municipio por cinco días. Él aseguró que con mucha antelación le pidió a la anterior administración que se haga la transición como corresponde, pero eso nunca habría sucedido.

Algo similar ocurrió en el cantón Santa Isabel de Azuay, donde los usuarios deberán esperar hasta el 11 de junio para acceder a la atención, salvo para el pago de servicios básicos, impuesto predial y el acceso a la farmacia municipal.

En otros cantones todavía no se habla de cierres, pero las quejas están a la orden del día. El recién posesionado alcalde de Quinsaloma, Freddy Buenaño, adelantó que encontró un cabildo en condiciones complicadas. El alcalde Jorge Yunda dijo que la salud del Municipio de Quito es pésima y en términos coloquiales afirmó que, en materia de presupuesto, “no hay ni para las colas”.

Una visión más técnica que política busca ponerle la Contraloría General del Estado a la hora de investigar los manejos de los GAD. En esta entidad hay más de 143 exámenes especiales aprobados sobre los gobiernos locales.

Las revisiones de los auditores se extienden a gestiones de hace siete años, en distintas áreas propias de la gestión de las autoridades seccionales. En este grupo están prefecturas, municipios, juntas parroquiales.

Hay por ejemplo auditorías al Municipio de Guayaquil, entre enero de 2013 y diciembre de 2017, por el acuerdo de recolección de basura con el consorcio Puerto Limpio. Entre sus conclusiones, la Contraloría señala anomalías menores, como la falta de documentación en algunos procesos.

Para saber

Expectativa

El número de municipios que podrían acogerse a un paro temporal puede aumentar con la posesión de autoridades en Los Ríos.

Asistencia

El Municipio de Quito acudió a la Contraloría para que capacite a funcionarios en el buen uso de recursos públicos.

Anuncio

El contralor Pablo Celi dijo que habrá una evaluación a todos los GAD, sobre todo en contratación pública.