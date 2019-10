Gobernación de Tungurahua fue tomada por indígenas

“Conversamos con los policías y ellos nos entendieron y retiraron las vayas para tomarnos de manera pacífica la gobernación. Estaremos en ella hasta que el Gobierno escuche a los indígenas y al pueblo que se mantiene en movilización”, comentaron quienes participan del levantamiento indígena.

La toma del edificio emblemático y que se lo hace por primera ocasión en una manifestación considerada pacífica, se dio a eso de las 17:00 del jueves 10 de octubre de 2019 en Ambato, provincia de Tungurahua.

De acuerdo a los servidores policiales, al sitio llegaron cerca de 3 mil indígenas. Los manifestantes mencionaron que se tomaron el edificio, pero que no saquearán ni dañarán nada de la entidad pública.

Los integrantes del paro piden la derogatoria de las medidas económicas decretadas por el Gobierno Nacional. De igual manera, otro grupo de manifestantes llegaron hasta la municipalidad de Pelileo donde pidieron que las autoridades se sumen a sus pedidos y dejen de laborar.

Gabriela Rodríguez, gobernadora de Tungurahua, reconoció que la gobernación fue tomada en un espacio que los manifestantes quieren hacerse notar.

“Los tungurahuenses no podemos enfrentarnos entre nosotros. Debemos buscar la paz, por el bien de todos”, sostuvo la autoridad.

Agregó que no es pelea entre habitantes e hizo el llamado a no quitar el líquido vital a las ciudades y no tomarse los edificios estatales.

“Uno de los pedidos fue que ellos se tomaban la gobernación y nos devolvían el agua. Ya tienen la Gobernación, ahora que nos den el agua. Digamos no a la violencia “, agregó la autoridad mediante vía telefónica.

Los indígenas nuevamente se tomaron las plantas de distribución de agua potable en Píllaro y en la tarde se tomaron la planta de tratamiento de agua en la parroquia Izamba al norte de Ambato.

“La gente de la ciudad también debe unirse a nuestro pedido y debemos hacerles sentir con el agua”, sentenciaron varios manifestantes.