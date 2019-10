Gobernación de Tungurahua continúa bajo poder indígena

De acuerdo a los servidores policiales , al sitio llegaron cerca de seis mil indígenas. Los manifestantes mencionaron que se tomaron el edificio, pero que no saquearán ni dañarán nada de la entidad pública.

La acción courre pese al estado de excepción donde el Gobierno impedía que pasadas las 20:00 hasta las 05:00 las personas no estén cerca de los edificios estatales.

Por su parte, el prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda se reunió hasta la madrugada con los representantes de los pueblos indígenas de Tungurahua para que se abran las válvulas de las plantas de agua potable que abastecen a Ambato. Los indígenas cedieron con la condición que las autoridades también se unan a sus protestas por las calles de la ciudad.

Gabriela Rodríguez, gobernadora de Tungurahua, reconoció que la gobernación fue tomada en un espacio que los manifestantes quieren hacerse notar. “Los tungurahuenses no podemos enfrentarnos entre nosotros. Debemos buscar la paz, por el bien de todos”, sostuvo la autoridad.

Agregó que no es pelea entre habitantes e hizo el llamado a no quitar el líquido vital a las ciudades y no tomarse los edificios estatales.

“Uno de los pedidos fue que ellos se tomaban la gobernación y nos devolvían el agua. Ya tienen la Gobernación, ahora que nos den el agua. Digamos no a la violencia “, agregó la autoridad mediante vía telefónica.

Los indígenas nuevamente se tomaron las plantas de distribución de agua potable en Píllaro. “El país está de luto por las medidas que ha adoptado el Gobierno y declaramos la gobernación y sus alrededores zona de paz. Hemos pedido a la gobernadora que llegue y nunca vino, nosotros sí somos inteligentes. Nos declaramos en resistencia y por tal razón permaneceremos en las instalaciones de la Gobernación hasta las últimas consecuencias (...)”, sentenció el secretario del Movimiento Indígena de Tungurahua.